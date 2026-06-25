Některé z nejpopulárnějších her na Steam Machine nepoběží. Nemůže za to hardware
zdroj: Valve

Některé z nejpopulárnějších her na Steam Machine nepoběží. Nemůže za to hardware

25. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Valve na začátku týdne konečně odhalilo cenu Steam Machine, která se pro mnohé zájemce stala důvodem, proč si nový kus hardwaru nepořídí. Nicméně úskalí bude vícero. Relativně malým výkonem a omezenou dostupností s loterií počínaje, nekompatibilitou některých z nejhranějších her konče.

Steam Machine zdroj: Valve

Jak totiž trefně poznamenal Eurogamer, Steam Machine stejně jako Steam Deck funguje na upravené verzi Linuxu, která se nazývá SteamOS. Ačkoliv jsou už za námi časy, kdy hraní her na Linuxu bylo spíše pohádkou, systém dodnes trápí několik překážek, mezi nimiž se skrývají například ochrany proti podvádění v multiplayerových titulech.

Anti-cheatovací programy zkrátka Linux nepodporuje, ačkoliv už existuje řešení, které by jejich implementaci umožňovalo. Řada výrobců ho ale zatím víceméně ignoruje, přestože se s nimi Valve už dlouhou dobu snaží spolupracovat. Příkladem budiž třeba Apex Legends, která nějakou dobu na SteamOS fungovala, dokud EA a Respawn nezablokovaly Linux, potažmo i možnost hrát na Steam Decku.

Výčet her s podobným typem ochrany je přitom poměrně dlouhý a najdete na něm i řadu opravdu velmi populárních titulů, kromě zmíněného Apexu na něj patří třeba Fortnite, Battlefield 6, GTA Online, EA Sports FC, novější díly Call of Duty, případně tituly od Riot Games.

Steam Machine
Hardware
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Zároveň je třeba mít na paměti, že i když hra nabízí offline režim nebo singleplayer, pokud vyžaduje podobnou kontrolu, narazíte na problém už při spuštění. Přirozeně, hybridní povaha Steam Machine vybízí k různým úpravám a nakonec podobné omezení můžete obejít instalací Windows.

Řešení však v tomto případě leží na vývojářích a vydavatelích, nikoliv na Valve, které má v tomto případě svázané ruce. Společnost už několikrát vyjádřila naději ohledně toho, že s vydáním nového zařízení bude mít více vývojářů motivaci povolit anti-cheat, aby si zajistili potenciálně větší uživatelskou základnu. Vzhledem k omezené dostupnosti a ceně Steam Machine je ale otázka, jestli bude někdy dostatečně velká, aby to byl opravdu pádný argument.

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Tagy:
hardware Steam Machine
Zdroje:
Eurogamer, Valve
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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