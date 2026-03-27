Nekompromisní Hvězdné války: Star Wars Zero Company vás bude strašit permanentní smrtí postav

Je málo her, na které se letos těším tak, jako se těším na Star Wars: Zero Company. Tahovka od veteránů, kteří pracovali na vynikající sérii XCOM, slibuje zase trochu jiný náhled na oblíbený svět, a když se jí povede skloubit vtahující výsadky se zajímavým příběhem ze sklonku Klonových válek, chci být u toho. Tím spíše, když nad vámi bude neustále viset strašák trvalé smrti.
Tým evidentně chce zůstat věrný svým kořenům a donutit vás, abyste si ke svým postupně vylepšeným postavám nevytvořili moc pevné pouto. Stačí jediná chyba a oblíbenec se bude poroučet do věčných lovišť, z nichž ho nedostane ani J. J. Abrams jednou ze svých scenáristických kliček. Jakmile zemřou, bude s nimi zkrátka konec.
Jak se ale zdá, rozhodnutí mít ve hře podobnou trvalou smrt vzbuzovalo vášnivé debaty i v samotném týmu. Vedoucí příběhu Aaron Contreras se v rozhovoru pro PC Gamer přiznal, že měl silné obavy, které pramenily hlavně z vlivu jednotlivých postav na příběh. Vyprávění s nimi zkrátka nemůže tolik počítat, když mohou hned na své první misi schytat ránu blasterem do hlavy. Nakonec je ale za tohle rozhodnutí rád.
Jistě za to může i fakt, že vývojáři nakonec přišli s mírným kompromisem. Postavy, které do příběhu vstupují a mají na něj vliv, se jednoduše nestanou plnou součástí vašeho týmu, dokud nenaplní svou roli. Jakmilese tak stane, můžete si je konečně vzít do týmu a klidně o ně okamžitě přijít.
„Upřímně řečeno, bylo to naprosto správné rozhodnutí, které nám usnadnilo rovnocenné zacházení s operátory, které jsme sami vytvořili, a s operátory vytvořenými na míru, tedy těmi, které si hráči vymýšlí sami od nuly. Díky tomu i ti vytvoření mají vlastní osobnost, minulost a specializaci,“ pronesl nakonec Contreras.
Za tuto cestu je nakonec rád i spoluzakladatel studia Greg Foertsch, který za trvalou smrt ostatně i dost srdnatě bojoval, jelikož je podle něho klíčovou součástí světa. Celé Hvězdné války jsou podle něj o ztrátě, přičemž permanentní smrt postav a tedy možnost trvalé ztráty umožní navázat k nim zase o něco hlubší vztah.
To ovšem za předpokladu, že Star Wars Zero Company vyjde a lidé si taktického kousku všimnou. Od dubnového oznámení se mu z marketingového hlediska EA vůbec nevěnuje, a to má vyjít už letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Tak snad na sebe alespoň upozorní svými kvalitami.