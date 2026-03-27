Nekompromisní Hvězdné války: Star Wars Zero Company vás bude strašit permanentní smrtí postav
zdroj: BitReactor

PC PlayStation 5 Xbox Series

27. 3. 2026 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
Galerie

Je málo her, na které se letos těším tak, jako se těším na Star Wars: Zero Company. Tahovka od veteránů, kteří pracovali na vynikající sérii XCOM, slibuje zase trochu jiný náhled na oblíbený svět, a když se jí povede skloubit vtahující výsadky se zajímavým příběhem ze sklonku Klonových válek, chci být u toho. Tím spíše, když nad vámi bude neustále viset strašák trvalé smrti.

Tým evidentně chce zůstat věrný svým kořenům a donutit vás, abyste si ke svým postupně vylepšeným postavám nevytvořili moc pevné pouto. Stačí jediná chyba a oblíbenec se bude poroučet do věčných lovišť, z nichž ho nedostane ani J. J. Abrams jednou ze svých scenáristických kliček. Jakmile zemřou, bude s nimi zkrátka konec.

Jak se ale zdá, rozhodnutí mít ve hře podobnou trvalou smrt vzbuzovalo vášnivé debaty i v samotném týmu. Vedoucí příběhu Aaron Contreras se v rozhovoru pro PC Gamer přiznal, že měl silné obavy, které pramenily hlavně z vlivu jednotlivých postav na příběh. Vyprávění s nimi zkrátka nemůže tolik počítat, když mohou hned na své první misi schytat ránu blasterem do hlavy. Nakonec je ale za tohle rozhodnutí rád.

Jistě za to může i fakt, že vývojáři nakonec přišli s mírným kompromisem. Postavy, které do příběhu vstupují a mají na něj vliv, se jednoduše nestanou plnou součástí vašeho týmu, dokud nenaplní svou roli. Jakmilese tak stane, můžete si je konečně vzít do týmu a klidně o ně okamžitě přijít.

Star Wars: Fate of the Old Republic
Aktuality
Nové RPG ze světa Star Wars nabírá posily. Výtvarným šéfem se stal veterán Splinter Cellu a Myst

„Upřímně řečeno, bylo to naprosto správné rozhodnutí, které nám usnadnilo rovnocenné zacházení s operátory, které jsme sami vytvořili, a s operátory vytvořenými na míru, tedy těmi, které si hráči vymýšlí sami od nuly. Díky tomu i ti vytvoření mají vlastní osobnost, minulost a specializaci,“ pronesl nakonec Contreras.

Za tuto cestu je nakonec rád i spoluzakladatel studia Greg Foertsch, který za trvalou smrt ostatně i dost srdnatě bojoval, jelikož je podle něho klíčovou součástí světa. Celé Hvězdné války jsou podle něj o ztrátě, přičemž permanentní smrt postav a tedy možnost trvalé ztráty umožní navázat k nim zase o něco hlubší vztah.

To ovšem za předpokladu, že Star Wars Zero Company vyjde a lidé si taktického kousku všimnou. Od dubnového oznámení se mu z marketingového hlediska EA vůbec nevěnuje, a to má vyjít už letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Tak snad na sebe alespoň upozorní svými kvalitami.

Smarty.cz
Tagy:
strategie star wars Hvězdné války taktická tahovka
Zdroje:
PC Gamer, EA, Rock Paper Shotgun
Hry:
Star Wars Zero Company
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení

Nejnovější články