Nejvyšší obtížnost v Lord of Hatred pro Diablo IV padla po prvním dni

Rozšíření Lord of Hatred pro Diablo IV vyšlo v úterý a zatím to vypadá, že jde o velmi povedený přídavek. Nový obsah komunitu zjevně baví, stejně jako kritiky, kteří mu na Metacritic udělují průměrně 84 bodů ze 100 a mluví o něm jako o jednom z nejlepších dodatků v historii série.
Nepřekvapivě se chválí prezentace a příval nového obsahu, trochu překvapivě pak i samotný příběh. Výlet na Skovos podle všeho skrývá tu nejlepší kampaň aktuální éry, kde je plno zákrut i zapamatovatelných postav, přičemž Lilith podle všeho dostala pozornost, jakou si bezpochyby zaslouží. Příjemná je samozřejmě i dvojice nových herních tříd (paladin a warlock), kde ale bude zapotřebí ještě dodatečně poladit balanc.
Jednou z novinek je také možnost nastavení obtížnosti skrze tzv. Torment úrovně, jimiž se hráčská obec většinou snaží postupně prokousat. Někteří se o to dokonce pokouší v co nejkratším čase. Zatím nejrychlejšímu streamerovi s přezdívkou Mekuna pokoření konkrétně trvalo zhruba 17 hodin čistého herního času, než se svou čarodějkou skočil z úrovně 1 na 70 a byl schopný se sám vypořádat s nejtužšími místním protivníky na Tormentu úrovně 12.
Součástí jeho hráčské práce bylo vymyšlení buildu, který se točil kolem nové varianty schopnosti Blizzard. Místo toho, aby na nepřátele sesílal krupobití, dokola spouští speciální bleskovou variantu, čímž se v řádu vteřin prokouše velkými skupinami nepřátel a mezitím na herní obrazovce nechává ohromný nepořádek plný doprovodných efektů.
Při hraní sám přiznal, že zvolený build je dost možná silnější, než Blizzard zřejmě zamýšlel. Přesto nenarazil na glitch, který by mu umožňoval udělování nekonečného množství poškození. Zároveň dokázal, že společnost mohla s těmito úrovněmi dost možná ještě trochu přitvrdit, ačkoliv na začátku roku tvrdila, že jejich pokoření bude slušným oříškem. Výjimky se ale pravděpodobně najdou vždy.
Zároveň dosažení poslední Torment úrovně nemusí být konečná zastávka, protože existují ještě další možnosti, jak si hru zkomplikovat. V nových stromech dovedností najdete třeba vylepšení, jež posílí monstra ještě o kus více. Každopádně všechny tyto změny společně s novým systémem výroby předmětů znamenají, že předchozí ukazatele síly jednotlivých herních tříd už neplatí a komunita teď musí znovu zjistit, jaké varianty jsou nejlepší.
Diablo IV: Lord of Hatred zakoupíte samostatně za 39,99 eur. Existují nicméně i dražší edice, kde najdete dodatečné kosmetické doplňky, přístup k prémiovému battle passu či 3 000 platiny na útratu. Při stahování si poslechněte novou skladbu kapely Korn, která ji nahrála přímo pro potřeby datadisku.