Nejrychlejší karetka všech dob? Vampire Crawlers zařazují turbo

23. 1. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Když se Vampire Survivors poprvé objevili na scéně, vůbec jsem nechápal, proč je pixelová hříčka tak populární. Po vyzkoušení jsem pochopil a dostal se do skoro nekonečné spirály odehraných hodin, během během nichž bylo nesmírně těžké přestat. Jde zkrátka o unikum, které definovalo nový „automatický“ subžánr a fenomén, na němž chce studio poncle nadále stavět. Jen se o to s Vampire Crawlers pokouší v trochu jiném žánru.

Studio s ním míří do sféry deckbuildingu, do útrob, kde vládne Slay the Spire či nedávný Death Howl. Přesto se konkurence nebojí a pevně věří, že nabídne chytlavou herní smyčku vystavěnou kolem vysloveně bleskurychlých tahů a odlišných způsobů, jak se svými kartami nakládat.

zdroj: poncle

Právě na tyto dva stavební kameny se zaměřuje první video ze série Let’s Explore Vampire Crawlers, kde se kromě dalších záběrů z hraní dočkáte i důvěrného seznámení s principy. Jedním z nich jsou právě „turbotahy“, které odbourávají čekání v soubojích. Tady nemusíte čekat, až se animace dokončí, než zadáte další příkaz. Hra místo toho vaše akce chytře skládá a plynule vrství na sebe, takže si můžete hrát svým vlastním tempem za doprovodu neustálých vizuálních efektů.

Rychlé tempo ale neznamená, že byste měli přestat přemýšlet. Vampire Crawlers vás budou aktivně odměňovat za snahu při objevování možností úprav karet. Pomocí drahokamů si je přizpůsobíte a vylepšíte o různé efekty, které začínají u jednoduchých multiplikátorů poškození a končí až u evolucí, které jejich vlastnosti mění od základů. Vzniká tak široké spektrum kombinací, díky nimž kompletně změníte hru.

Two Point Museum
Aktuality
Vampire Survivors a Two Point Museum spojují síly

Nikdo se na vás nebude hněvat, jestli jste vůči novince nadále skeptičtí. Názor změníte třeba s připravenou demoverzí, kterou na Steamu a Xboxu najde od 23. února, na PC v rámci dalšího Steam Next Festu.

Plná verze se chystá i na PlayStation, Switch a mobilní zařízení se systémy Android a iOS někdy v průběhu letošního roku. Na nezájem si tým rozhodně stěžovat nemůže, protože jen čistě na Steamu si hru do seznamu přání přidalo přes 200 tisíc uživatelů.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články