„Nejprve systémy, potom příběh,“ popisuje kreativní ředitel vznik Control: Resonant

Pokračování mysteriózního thrilleru od Remedy se pomalu noří zpoza obzoru. Control: Resonant bude přitom jiný než první díl a od střílečky se posouvá k rubačce s RPG prvky. Podle kreativního ředitele Mikaela Kasurinena je změna žárnu přirozeným vývojem a Remedy na ní pracovalo už od Quantum Break.
Už původní Control obsahoval prvky RPG, jako je postupné vylepšování schopností nebo vedlejší mise, a pokračování na tom staví. „Chtěli jsme vytvořit svět, který funguje jako stolní RPG. To znamená mít nejdřív systém, pak příběhy,“ vysvětluje v rozhovoru pro server DualShockers. „Už při práci na Quantum Break jsem vždycky chtěl mít pro Remedy RPG sérii. Zároveň by ale musla mít náš jasný rukopis. S tím pracoval už Control – nejprve byl Nejstarší dům, pak až hrdinka, tehdy tedy akční advenutra,“ říká Kasurinen.
Na to navazuje Resonant: více RPG prvků, větší hřiště, více mechanik. Z uzavřeného prostředí Nejstaršího domu se přesouváme do New Yorku, konkrétně do jeho pokřivené verze zasažené nadpřirozenou katastrofou. Přesto si hra zachová typické vyprávění pomocí dokumentů a vedlejších informací, které postupně odhalují minulost světa i organizace FBC.
Co se týče hratelnosti, inspirace sahá napříč žánry. Kasurinen zmiňuje vlivy jako Devil May Cry, Elden Ring nebo rebootovaný Doom, ale zdůrazňuje, že cílem není kopírovat konkrétní hry. Studio chce kombinovat různé prvky a vytvořit vlastní styl. Velký důraz bude kladen i na postavu Dylana. Ten vyrůstal v izolaci a většinu života neměl kontrolu nad svým osudem, což se odrazí v jeho chování i rozhodování. Nepůjde o klasického hrdinu. Kvůli jeho izolaci a komatózního stavu navíc bude Resonant srozumitelný i pro nováčky. Znalci rozšířeného univerza Remedy ale dostanou hlubší kontext a spoustu návazností a pomrknutí.
Control: Resonant by měl vyjít ještě letos na PC, PS5 a Xbox Series X/S.