Nejlepší vydavatelé loňského roku podle Metacriticu vás překvapí
zdroj: Metacritic

26. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Metacritic zveřejnil tradiční žebříček nejlepších herních vydavatelů za rok 2025 – a letošní výsledky přinesly několik výrazných překvapení. Metacritic při hodnocení vychází výhradně z recenzí kritiků. Nezapočítává prodeje ani uživatelská hodnocení a do žebříčku zahrnuje pouze vydavatele, kteří vydali alespoň pět her. Výsledné pořadí pak určuje kombinace průměrného Metascore, podílu dobře hodnocených her, podílu špatně hodnocených titulů a počtu skutečně výjimečných her s hodnocením nad 90.

Na první místo se letos vyšplhal Square Enix z předloňské šesté příčky s průměrným skóre 84, především díky úspěchu Final Fantasy VII Rebirth pro PC. Druhé místo obsadil čínský publisher Gamirror Games kvůli brawleru Absolum a třetí skončil Capcom, jenž bodoval zejména s Monster Hunter Wilds. Do první desítky se dostaly i menší či nezávislé společnosti jako Thunderful nebo DotEmu, což ukazuje rostoucí význam indie scény. Mezi velkými hráči se dobře umístily také Microsoft a Take-Two Interactive.

Naopak loňský vítěz Sega klesl na sedmé místo. Ještě výraznější propad zaznamenalo Sony, které se z čtvrté pozice v roce 2024 propadlo až na 21. místo. Podle dat Metacriticu za to mohou spíše průměrné recenze některých titulů, i když mezi nejlépe hodnocené patřily Ghost of Yótei a Death Stranding 2.

Nintendo si naopak polepšilo a posunulo se do středu tabulky, mimo jiné díky vydání Donkey Kong Banaza a portům série The Legend of Zelda na Switch 2. Ubisoft také zaznamenal zlepšení, když se posunul z 18. na 11. pozici, přičemž pomohlo Anno 117: Pax Romana, The Rogue Prince of Persia i Assassin's Creed Shadows.

Z dalších zajímavostí můžeme vypíchnout třeba posun Konami z 25. na 15. příčku se Silent Hillem f a Metal Gear Solid Delta. Plaion i přes úspěch Kingdom Come: Deliverance 2 pohoršil o dvě pozice na 22. místo, stáhla ho především průměrná adventura Echoes of the End.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
