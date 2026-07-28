Nejlepší The Elder Scrolls si už můžete zahrát i v prohlížeči
zdroj: Bethesda

Nejlepší The Elder Scrolls si už můžete zahrát i v prohlížeči

PC Xbox

28. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Och, v jaké to žijeme době. Před pětadvaceti lety patřil The Elder Scrolls III: Morrowind k nejnáročnějším hrám na výkon a dnes už si ji můžete zahrát v prohlížeči, teda zatím s pár překážkami. Modder vystupující pod přezdívkou Virtastic totiž vydal projekt OpenMW-Web, který převádí hru do prostředí prohlížeče.

Projekt vychází z otevřené implementace herního enginu Morrowindu, na níž komunita pracuje už řadu let. Nová verze umožňuje spustit hru přímo v běžném webovém prohlížeči bez nutnosti klasické instalace klienta. Tvůrce zároveň zpřístupnil veřejné demo, které hráče zavede do menší lokace s několika obyvateli, strážemi i nepřáteli. Slouží především jako ukázka technologie a potvrzuje, že Morrowind běží překvapivě plynule i v prohlížeči.

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Pro hraní celé hry je ale stále potřeba vlastnit její legální PC verzi. OpenMW-Web totiž využívá lokální instalační soubory uživatele, které načte z počítače. Díky tomu se dala obejít distribuce chráněných dat a projekt zůstává v souladu s autorskými právy. Velkou výhodou je, že fungují také uživatelské modifikace. Pokud má hráč nainstalované mody v klasické PC verzi, může je využít i při hraní přes prohlížeč.

K čemu se to hodí? Jednak jako technologická frajeřina a jednak třeba pro lidi, kteří pracují na firemních zařízeních, kde je například omezená instalace a spouštění aplikací – mrk mrk.

Komunita kolem Morrowindu přitom v poslední době přichází s dalšími zajímavými projekty. Nedávno vznikla například úprava OpenMW podporující dvouobrazovková kapesní zařízení inspirovaná konzolí Nintendo DS. Ve vývoji je navíc už řadu let ambiciózní projekt Skywind, který kompletně přetváří Morrowind do enginu Skyrimu. A je to dobře, protože The Elder Scrolls III: Morrowind je nejlepší hrou fantasy série. Proč? To je na jiný, samostatný článek, kterého se dočkáte brzy.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy first person
Zdroje:
OpenMW
Hry:
The Elder Scrolls III: Morrowind
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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