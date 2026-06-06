Nejlepší strategie posledních let? Star Wars Zero Company vypadá parádně

Summer Game Fest konečně blíže představil chystanou tahovku ze světa Hvězdných válek Star Wars Zero Company. A gameplay trailer (ke zhlédnutí výše) hru okamžitě povýšil na jeden z mnou nejočekávanějších titulů letošního roku. Ve stylu XCOMU budeme taktizovat, vylepšovat základnu, levelovat vojáky ale hlavně se snažit přelstít a překonat soupeře v tahových bitvách.
Příběh se odehrává během Klonových válek, kdy se zhostíme role bývalého důstojníka Republiky Hawkse. Tomu je svěřeno velení nad jednotkou Zero Company – skupinou žoldáků, vojáků a specialistů z různých koutů galaxie. Nepravděpodobná sebranka bude lovit Kundri Fathom, vůdkyni separatistického kultu The Infinite Coil, která po galaxii šíří nákazu zvanou Stínový mor.
Zero Company vám chce dát možnost mít skvadru složenou z operativců všech známých ras a povolání. Můžete najmout například klonového vojáka, mandalorianského lovce hlav, Jedi padawana, a to v nejrůznějších kombinacích s twi'lekem, devaronianem nebo třeba zabrakem.
Mezi misemi budete spravovat své Doupě. Tady můžete najímat nové operativce, vylepšovat vybavení do nejposlednějšího detailu, rozvíjet schopnosti a vybírat další operace na galaktické mapě. Hodně bude záležet na vztazích mezi členy týmu. Operativci si během kampaně budují vazby, které odemykají nové podpůrné schopnosti, bonusy a unikátní kombinace útoků. Že by do Zero Company proniklo trochu toho Fire Emblemu?
K dispozici bude více než 150 planet a vývojáři slibují, že rozhodnutí hráčů budou ovlivňovat průběh celé kampaně. Podle šéfa BitReactoru Grega Foertscha má hra posunout žánr taktických strategií kombinací hratelnosti a filmového vyprávění. A z gameplay ukázky to vypadá skutečně jako splněný sen fanoušků XCOMu a Star Wars.
A to nejlepší na závěr: Zahrajeme si zanedlouho! Star Wars Zero Company vyjde 27. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.