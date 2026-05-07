Negativní ohlasy na DLSS 5 Grace z Resident Evil Requiem jsou pro Capcom pozitivním znamením

Možná si vzpomenete na březen, kdy Nvidia představila novou technologii DLSS 5 a ukázala, jak může vylepšit podobu jednotlivých her. Ukázka v té době představila třeba Grace a Leona z Resident Evil Requiem, jejichž obličeje v reálném čase „vylepšila“ a výrazně tak i změnila jejich podobu. Hlučné ohlasy na internetu byly vesměs negativní, což je ale pozitivním znamením pro Capcom.
Britský Eurogamer nedávno v obsáhlém rozhovoru vyzpovídal vedoucího vývoje nejnovějšího dílu Kóišiho Nakanišiho a producenta Masatoa Kumazawu, přičemž spolu řešili i otázku zmíněné nové technologie, její ukázky i následné odezvy. A jak z jejich reakce vyplývá, jsou hlučnou kritikou vzhledu vytvořeného s pomocí DLSS 5 ve skutečnosti potěšeni.
Už od vydání byl celý tým rád za okamžité přijetí Grace do rodiny Resident Evil. Fanoušci si ji velice rychle oblíbili, za což kromě vzhledu samozřejmě může i její způsob vyjadřování emocí. Jde o zranitelnou hrdinku, která se v nastolených situacích bojí, čímž má blíže i samotným hráčům, kteří mají tendenci jí během vypjatých událostí fandit.
Jelikož jim ale přirostla tak rychle k srdci, většina z nich na ní nechce nic měnit a proto špatně reagovali na její upravenou podobu, která připomínala spíše modelku obdařenou hromadou filtrů a ztratila ve znamení průměrnosti některé své výrazné rysy. To podle jejich slov znamená, že tým při navrhování Grace skvěle trefil hřebíček na hlavičku a silné reakce jen poukazují na to, jak rychle se stala miláčkem publika.
Grace ale samozřejmě nebyla jediným bodem diskuze. Řešila se například i popularita série, která zůstává relevantní hlavně kvůli tomu, že se nebojí měnit herní styl a inovovat. Requiem tak staví především na myšlence, kde se spojuje strach a bezmoc i možnost se bránit. Zároveň zůstává klíčovou složkou napětí z neznáma, které je kolikrát děsivější než konkrétní nepřátelé.
Capcom navíc šikovně zachází s odkazem série, což ukázal i návratem do Raccoon City, díky čemuž fanoušci mohli navštívit ikonické lokace v přítomnosti. Je sice pravdou, že některé segmenty, jako je třeba Leonova jízda na motorce po stěně mrakodrapu, už byly zbytečně přestřelené, zdá se ale, že nadále spadaly do vytyčené hranice „šílenosti“, aby se povedlo zachovat rovnováhu s vážnějšími momenty.
Každopádně, pokud se náhodou bojíte, že Leon byl na akci v Requiem už příliš starý, nemusíte. Tým nemá vysloveně potřebu nahrazovat staré postavy mladšími a nebojácného sympaťáka s patkou nadále považuje za atraktivní postavu (nejen ženy jistě potvrdí). Proto může síly s nemrtvými a jinými nakaženými poměřovat klidně až do sedmdesátky... No, kdo by nechtěl zombíky přetáhnout holí?