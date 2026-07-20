Negativní ohlasy hlavní představitelku God of War Laufey nechávají chladnou

God of War Laufey je neotřelým krokem do relativního neznáma, s nímž studio Santa Monica chce nabídnout nový úhel pohledu na oblíbenou mytologickou akční adventuru. Místo rozhněvaného Krata se do ústřední pozice dostává jeho žena Faye, což očekávaně zvedlo obočí některým hráčům, kteří hru začali kritizovat ještě před vydáním. Představitelce hlavní role to je ale jedno.
Jelikož hra ještě nevyšla, samozřejmě nelze soudit její kvality. Nicméně určité části internetu stačí, že se v hlavní roli ocitla ženská postava, která zároveň není podle jejich subjektivních měřítek ani příliš půvabná. Stačí dva aspekty a někteří už hře predikují automatický neúspěch, případně rovnou burcují k jejímu bojkotu.
Podobné názory se přirozeně přímo týkají i hlavní představitelky Deborah Ann Woll, která svou roli opakuje po předchozích rebootech. Herečku nedávno na floridském Superconu oslovila influencerka quinnphobic, která na TikTok nahrála její upřímný úhel pohledu, z něhož vychází, že jí tyto komentáře jsou upřímně u zadních částí těla.
„Upřímně řečeno, myslela jsem si, že mě to zasáhne mnohem více, ale zaprvé nejsem na sociálních sítích, což pomáhá, a zadruhé nějak nevím, vůbec mi to nevadí. Prostě vím, že ta hra je skvělá. Je v pořádku, když to není váš šálek čaje, ale v žádném vesmíru nejde o špatnou hru,“ vyjádřila se Woll.
Změna hlavní postavy přirozeně mohla řadu lidí překvapit, ale prezentované záběry upřímně nevypadaly vůbec špatně, už proto, že se zjevně tentokrát půjde o něco akčnější cestou, vzdáleně příbuznou původní trilogii. Navíc vaším parťákem bude kosmická želatinová kostka jménem Phranque, kterou hraje aktuální hollywoodský miláček Jack Quaid.
Dobrou zprávou navíc je, že na God of War Laufey dost možná nebudeme čekat ani moc dlouho. Studio potvrdilo, že hra vyjde na fyzickém nosiči, tedy by se mohla objevit v příštím roce, možná dokonce už v průběhu března. Proč? Protože se Sony rozhodla, že od ledna 2028 nebude vyrábět nové hry na disku...