Neefektivní, přebujelá, bez záruk. Scenárista The Elder Scrolls dává pohlédnout za oponu Bethesdy
20. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dlouholetý narativní designér a scenárista série Elder Scrolls Kurt Kuhlmann poprvé otevřeně promluvil o tom, proč v roce 2023 po více než dvaceti letech odešel z Bethesdy. V rozsáhlém rozhovoru pro PC Gamer se vrací nejen k vnitřním problémům při vývoji Starfieldu, ale i k nenaplněnému slibu ohledně The Elder Scrolls VI – a k představě, že měl být inspirován oblíbeným dílem Hvězdných válek.

Velkou roli pro Kuhlmannův odchod dle jeho slov hrála proměna Bethesdy v obří korporát. Z malého týmu, kde lidé seděli v jedné kanceláři a rozhodnutí padala u oběda, se během let stal kolos s několika studii, stovkami vývojářů a robustní strukturou managementu. Při vývoji Starfield už podle Kuhlmanna často docházelo ke špatné komunikaci v rámci firmy. Týmy si nebyly jisté zadáním, různí lidé dostávali rozdílné odpovědi a nebylo vždy jasné, kdo vlastně které rozhodnutí učinil.

Změnila se i role Todda Howarda. Kuhlmann ho popisuje jako výborného projektového lídra a designéra, ale s rostoucí velikostí firmy byl Howard čím dál víc rozptylován jinými povinnostmi. Když u rozhodování nebyl, vznikaly chyby, které se později musely složitě opravovat. Větší problém pro Kuhlmanna ale byl fakt, že se z vedoucích vývojářů stávali spíš manažeři než tvůrci. Zatímco u Skyrimu ještě vedoucí sami psali questy a tvořili obsah, u Starfieldu už řídili celé týmy.

Docházelo k častému korporátnímu paradoxu, že kreativně skvělého člověka „za odměnu“ povýšíte do manažerské role, byť vůbec nemá manažerské schopnosti. Střelíte se tak do nohy hned dvakrát – máte špatného lídra a navíc jste přišli o výborného a výkonného řadového zaměstnance. Tohle prostřed zkrátka býválemu vývojáři The Elder Scrolls přestalo vyhovovat.

Zásadním momentem se pak stalo The Elder Scrolls VI. Po Skyrimu Howard Kuhlmannovi údajně ústně slíbil, že bude hlavním designérem dalšího dílu. Jenže místo TESVI přišel Fallout 76 a následně Starfield, projekt, který se protáhl na mnoho let. Kuhlmann tak čekal více než dekádu na příležitost, která nakonec nepřišla. Když mu nakonec vedení oznámilo, že hlavní roli ve vývoji Elder Scrolls VI nedostane, byla to pověstná poslední kapka, která jej donutila Bethesdu opustit.

S odstupem času ale připouští, že by ho role hlavního lídra možná ani nenaplňovala. Bethesda se změnila natolik, že by už nešlo o kreativní vedení ve stylu Skyrimu, ale o řízení obrovského aparátu. Zajímavé jsou i jeho myšlenky k příběhu, který by si pro TESVI přál. V hlavě měl koncept inspirovaný HVězdnými válkami, konkrétně dílem Impérium vrací úder. Zlo by triumfovalo, svět by ovládala elfí extrémní organizace Thalmorové. Hráč by sice mohl v zákulisí zachránit naději na svobodnou budocunost, ale veřejně by to vypadalo na porážku. Podle Kuhlmanna by to bylo osvěžující vybočení z motivu vyvoleného hrdiny, na který Bethesda často spoléhá.

Zároveň ale dodává, že takový konec by byl pro Elder Scrolls nejspíš neprosaditelný. Nejen kvůli očekáváním hráčů, ale i kvůli extrémně dlouhým rozestupům mezi jednotlivými díly. Cliffhanger zakončený slovy „pokračování za 10 nebo 15 let“ by podle něj jednoduše nefungoval.

Dnes Kuhlmann pracuje ve studiu Lightspeed LA, které patří pod Tencent, a na dění kolem Elder Scrolls se dívá už jen zvenčí. O tom, kde se bude šestý díl odehrávat, nic neví a s nadsázkou říká, že jeho bývalí kolegové mu to stejně říct nemůžou.

