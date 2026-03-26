Nechutně dobrý zvuk. Jedna z nejděsivějších stvůr Resident Evil Requiem vsadila na mléko

Kdo hrál Resident Evil Requiem, pravděpodobně na ni jen tak nezapomene. Řeč je o The Girl, tajemné postavě, která patří k nejvýraznějším monstrům celé hry – vysoká, pomalá stvůra zohavená T-virem pronásleduje Grace neúprosně chodbami sanatoria Rhodes Hill a vydává zvuky, které dokáží zneklidnit i otrlé hororové fajnšmekry. Za jejími vokálními specifiky přitom nestojí jen digitální efekty, ale i poněkud neobvyklá herecká metoda.
Dabérka Delanie Nicole Gill, která pokusnému subjektu 170 propůjčila svůj hlas, prozradila svůj trik ze zákulisí nahrávání na panelu na MegaConu v Orlandu. Aby dosáhla té správné bublavé, kloktavé polohy, rozhodla se vypomoct si oblíbeným zdrojem vápníku: Mlékem.
„Měli jsme dvě čtyřhodinové nahrávací seance, kde jsem vypila zhruba dva velké džbány mléka, abych zahustila sliny,“ popsala Gill. Výsledek prý nebyl jen slyšitelný, ale nechával i fyzické stopy. „Musela jsem si dát na klín ručník. Ústa jsem měla nastavená tak, že mi spodní ret visel dolů a prostě mi to kapalo do klína.“
Zvukoví inženýři a dabéři si bizarně znějícími triky vypomáhají od počátků tvorby, takže mléčná metoda zní vedle křupající zeleniny místo páteří ještě docela příčetně. Jakmile víte, co za těmi zvuky stojí, je téměř nemožné z nich původce odslyšet, ale v případě světloplaché dívenky z Requiem s tímhle vědomím působí možná ještě znepokojivěji než předtím.
Nejen díky hustšímu hlenu se Resident Evil Requiem od únorového vydání výborně daří. Hra zvládla během necelého měsíce prodat už šest milionů kopií a stala se tak nejrychleji prodávaným dílem celé série, což jen potvrzuje, že se Capcom se svým survival hororem opět trefil do černého. Momentálně pracuje na příběhovém rozšíření, které by se podle neoficiálních informací mělo točit hlavně kolem Leona.