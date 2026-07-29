Navzdory osudu se dočkáme pokračování čínské soulsovky Wuchang: Fallen Feathers
zdroj: Leenzee Games

Navzdory osudu se dočkáme pokračování čínské soulsovky Wuchang: Fallen Feathers

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers
Wuchang: Fallen Feathers
Galerie

Čínská soulsovka Wuchang: Fallen Feathers se snad z rozbouřených a nejistých vod dostává na klidnou hladinu. Kvůli rozmíškám se většina studia Leenzee rozpadla a s budoucností skvělé hry to vypadalo velmi nahnutě. Práva na hru ale odkoupil vydavatel 505 Games, který spojil síly s původním režisérem a producentem Siou Sijüanem a oznamují práce na pokračování.

Nová kapitola Wuchangu vzniká pod nově založeným studiuem Indolphinity, kterému šéfuje práve Sijüan. Otěže hry tedy zůstávají pevně v rukách jejich původního tvůrce, který do Indolphinity přetáhl i značnou část vývojářů z Leenzee, jež pracovali na původní hře. Fallen Feathers se s více než 5 miliony prodanými kusy vyšplhalo na jednu z nejúspěšnějších soulsovek. I pokračování bude pevně zakořeněné v čínském folkloru.

„S radostí navazujeme hlubokou spolupráci se společností 505 Games pod hlavičkou našeho nového studia Indolphinity. Jako vývojářský tým složený z čínských tvůrců jsme vždy věřili, že právě bohaté kulturní dědictví tvoří podstatu našich her i jejich největší konkurenční výhodu. Pozorně nasloucháme skutečným hlasům hráčů i komunity a pevně se držíme našich původních tvůrčích ambicí i kulturních kořenů. Naším cílem je naplnit dlouholetá očekávání fanoušků prostřednictvím vyšší kvality zpracování a ještě komplexnějšího herního zážitku,“ říká Sia Sijüan v tiskové zprávě.

zdroj: Vlastní

Více detailů o pokračování Wuchangu zatím známo není. Osobně jsem ale rád, že jedna z nejlepších imitací legendárních děl FromSoftware neumírá. „Wuchang: Fallen Feathers je promyšlená, stylová a velmi sebevědomá soulslike hra, která přesně ví, čím chce být. Výborný level design, působivý svět čerpající z čínské mytologie a dostatek vlastních nápadů nepůsobí jen jako levná imitace Dark Souls. Technické chyby a pár nešťastných designových rozhodnutí jí sice brání v dosažení vrcholu, ale i tak jde o jeden z nejlepších žánrových klonů, který potěší veterány i nové příznivce těžkých akčních RPG,“ napsal jsem loni v recenzi.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG souls like čínská mytologie
Zdroje:
505 Games
Hry:
Wuchang: Fallen Feathers
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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