Navzdory osudu se dočkáme pokračování čínské soulsovky Wuchang: Fallen Feathers

Čínská soulsovka Wuchang: Fallen Feathers se snad z rozbouřených a nejistých vod dostává na klidnou hladinu. Kvůli rozmíškám se většina studia Leenzee rozpadla a s budoucností skvělé hry to vypadalo velmi nahnutě. Práva na hru ale odkoupil vydavatel 505 Games, který spojil síly s původním režisérem a producentem Siou Sijüanem a oznamují práce na pokračování.
Nová kapitola Wuchangu vzniká pod nově založeným studiuem Indolphinity, kterému šéfuje práve Sijüan. Otěže hry tedy zůstávají pevně v rukách jejich původního tvůrce, který do Indolphinity přetáhl i značnou část vývojářů z Leenzee, jež pracovali na původní hře. Fallen Feathers se s více než 5 miliony prodanými kusy vyšplhalo na jednu z nejúspěšnějších soulsovek. I pokračování bude pevně zakořeněné v čínském folkloru.
„S radostí navazujeme hlubokou spolupráci se společností 505 Games pod hlavičkou našeho nového studia Indolphinity. Jako vývojářský tým složený z čínských tvůrců jsme vždy věřili, že právě bohaté kulturní dědictví tvoří podstatu našich her i jejich největší konkurenční výhodu. Pozorně nasloucháme skutečným hlasům hráčů i komunity a pevně se držíme našich původních tvůrčích ambicí i kulturních kořenů. Naším cílem je naplnit dlouholetá očekávání fanoušků prostřednictvím vyšší kvality zpracování a ještě komplexnějšího herního zážitku,“ říká Sia Sijüan v tiskové zprávě.
Více detailů o pokračování Wuchangu zatím známo není. Osobně jsem ale rád, že jedna z nejlepších imitací legendárních děl FromSoftware neumírá. „Wuchang: Fallen Feathers je promyšlená, stylová a velmi sebevědomá soulslike hra, která přesně ví, čím chce být. Výborný level design, působivý svět čerpající z čínské mytologie a dostatek vlastních nápadů nepůsobí jen jako levná imitace Dark Souls. Technické chyby a pár nešťastných designových rozhodnutí jí sice brání v dosažení vrcholu, ale i tak jde o jeden z nejlepších žánrových klonů, který potěší veterány i nové příznivce těžkých akčních RPG,“ napsal jsem loni v recenzi.