Návrat kultu Ecco the Dolphin. Sega potvrdila reboot, dohlíží na něj původní autor

Sega už loni oznámila, že hodlá resuscitovat jednu zapomenutou herní ikonu devadesátých let – delfína Ecco. Kromě remasterů původních her chystá i úplně novou. Spuštěný web tehdy odstartoval odpočet na 8500 hodin, který má skončit někdy v dubnu 2026. To je sice pořád relativně daleko, ale mezitím se začíná rýsovat, kdo za návratem legendy vlastně stojí.
Nově je potvrzeno, že na rebootu pracuje kalifornské studio A&R Atelier. Zásadní zprávou je i účast původního producenta série Eda Annunziaty, který v projektu figuruje jako hlavní kreativní ředitel. Na projekt tedy bude dohlížet člověk, který byl u Ecco the Dolphin od počátku.
Oficiální web věnovaný Eccovi už ale nabízí alespoň základní náhled na filozofii projektu. Podle jeho textu se na vývoji podílí část původních tvůrců spolu s novými vývojáři, kteří mají ke značce silný vztah. Cílem má být rozšíření světa. Vývojáři na hře pracují už několik let. Zajímavé bude, jestli půjde třeba o návrat k prvním dvěma dílům ve 2D, nebo dostaneme plné 3D s otevřeným podmořským světem ve stylu Subnauticy.
Pro mladší hráče může být těžké pochopit, jak velkým fenoménem Ecco na začátku devadesátých let byl. Po vydání se z něj stal bestseller, podpořený masivní marketingovou kampaní. Zároveň šlo o jednu z nejnemilosrdnějších her své doby, která si se svými hráči rozhodně nebrala servítky. Právě kombinace meditativní atmosféry, podivného sci-fi příběhu a brutální obtížnosti z něj udělala kult.