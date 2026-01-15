Návrat kultu Ecco the Dolphin. Sega potvrdila reboot, dohlíží na něj původní autor
zdroj: Sega

Návrat kultu Ecco the Dolphin. Sega potvrdila reboot, dohlíží na něj původní autor

15. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Sega už loni oznámila, že hodlá resuscitovat jednu zapomenutou herní ikonu devadesátých let – delfína Ecco. Kromě remasterů původních her chystá i úplně novou. Spuštěný web tehdy odstartoval odpočet na 8500 hodin, který má skončit někdy v dubnu 2026. To je sice pořád relativně daleko, ale mezitím se začíná rýsovat, kdo za návratem legendy vlastně stojí.

Ecco the Dolphin
Novinky
Nečekaný návrat herní ikony. Chystají se rovnou tři hry Ecco the Dolphin

Nově je potvrzeno, že na rebootu pracuje kalifornské studio A&R Atelier. Zásadní zprávou je i účast původního producenta série Eda Annunziaty, který v projektu figuruje jako hlavní kreativní ředitel. Na projekt tedy bude dohlížet člověk, který byl u Ecco the Dolphin od počátku.

Oficiální web věnovaný Eccovi už ale nabízí alespoň základní náhled na filozofii projektu. Podle jeho textu se na vývoji podílí část původních tvůrců spolu s novými vývojáři, kteří mají ke značce silný vztah. Cílem má být rozšíření světa. Vývojáři na hře pracují už několik let. Zajímavé bude, jestli půjde třeba o návrat k prvním dvěma dílům ve 2D, nebo dostaneme plné 3D s otevřeným podmořským světem ve stylu Subnauticy.

Pro mladší hráče může být těžké pochopit, jak velkým fenoménem Ecco na začátku devadesátých let byl. Po vydání se z něj stal bestseller, podpořený masivní marketingovou kampaní. Zároveň šlo o jednu z nejnemilosrdnějších her své doby, která si se svými hráči rozhodně nebrala servítky. Právě kombinace meditativní atmosféry, podivného sci-fi příběhu a brutální obtížnosti z něj udělala kult.

Smarty.cz
Tagy:
reboot Ecco the Dolphin
Zdroje:
Sega, A&R Atelier
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou

Nejnovější články