Návrat do japonského podsvětí v ohrožení. Tvůrcům Gang of Dragon hrozí konec
zdroj: Nagoshi Studio

Návrat do japonského podsvětí v ohrožení. Tvůrcům Gang of Dragon hrozí konec

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 3. 2026 10:33 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Gang of Dragon
Gang of Dragon
Gang of Dragon
Galerie

Duchovní otec série Yakuza Tošihiro Nagoši svůj návrat k japonským gangsterkám představil teprve na prosincovém The Game Awards, a už teď je osud hry nejistý. Internetem totiž začala kolovat zpráva o možnosti uzavření studia poté, co čínský NetEase ukončil jeho financování.

S informací jako první přišel Bloomberg, který dále tvrdí, že investor oznámení zaměstnancům sdělil v pátek. Aktuální plán je takový, že k utažení čínských penězovodů dojde v květnu. Podle zdrojů NetEase ke kroku přistoupil poté, co zjistil, že by dokončení hry potřebovalo dalších zhruba 7 miliard jenů (v přepočtu asi 935 milionů korun).

zdroj: Youtube

Konec přídělu finančních prostředků nakonec může způsobit ukončení vývoje i uzavření studia. Nagoši se podle všeho snaží najít dodatečné investory, aby mohlo pokračovat ve vývoji, ale dosud se nesetkal s úspěchem a jeho práce je skutečně ve stavu ohrožení.

Pokud se nenajde další chlebodárce, existuje vysoká pravděpodobnost, že Gang of Dragon nikdy nespatří světlo světa, ačkoliv je už v pokročilé fázi vývoje. Byla by to nicméně ohromná škoda, protože městská akce měla být stylovým výletem do japonského podsvětí, kde nechyběl v hlavní roli korejský herec Ma Dong-Seok a čtvrť Kabukičó, která inspirovala Kamuročó ze série Yakuza.

Anchor Point Studio
Novinky
Čínský gigant NetEase odřízl další západní studio. Anchor Point se ale nevzdávají

Nagoshi Studio je nicméně jen další obětí nedávného rozhodnutí společnosti NetEase omezit své mezinárodní aktivity v oblasti vývoje digitálních her po dlouhých letech investic do nových týmů. Krok způsobil značné změny a několik studií už zavřelo své brány. Za oběť padlo třeba kanadské World Untold založené bývalým herním ředitelem BioWare, Jar of Sparks vytvořené veteránem z Xboxu a Ouka Studio známé pro Visions of Mana.

Existuje nicméně malá šance, že se nakonec situace vyřeší. Ke zprávám o ukončení financování se každopádně oficiálně dosud nevyjádřil ani NetEase, ani studio Nagoshi.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko městská akce akční adventura
Zdroje:
VGChronicles, Nagoshi Studio
Hry:
Gang of Dragon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání

Nejnovější články