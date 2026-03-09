Návrat do japonského podsvětí v ohrožení. Tvůrcům Gang of Dragon hrozí konec

Duchovní otec série Yakuza Tošihiro Nagoši svůj návrat k japonským gangsterkám představil teprve na prosincovém The Game Awards, a už teď je osud hry nejistý. Internetem totiž začala kolovat zpráva o možnosti uzavření studia poté, co čínský NetEase ukončil jeho financování.
S informací jako první přišel Bloomberg, který dále tvrdí, že investor oznámení zaměstnancům sdělil v pátek. Aktuální plán je takový, že k utažení čínských penězovodů dojde v květnu. Podle zdrojů NetEase ke kroku přistoupil poté, co zjistil, že by dokončení hry potřebovalo dalších zhruba 7 miliard jenů (v přepočtu asi 935 milionů korun).
Konec přídělu finančních prostředků nakonec může způsobit ukončení vývoje i uzavření studia. Nagoši se podle všeho snaží najít dodatečné investory, aby mohlo pokračovat ve vývoji, ale dosud se nesetkal s úspěchem a jeho práce je skutečně ve stavu ohrožení.
Pokud se nenajde další chlebodárce, existuje vysoká pravděpodobnost, že Gang of Dragon nikdy nespatří světlo světa, ačkoliv je už v pokročilé fázi vývoje. Byla by to nicméně ohromná škoda, protože městská akce měla být stylovým výletem do japonského podsvětí, kde nechyběl v hlavní roli korejský herec Ma Dong-Seok a čtvrť Kabukičó, která inspirovala Kamuročó ze série Yakuza.
Nagoshi Studio je nicméně jen další obětí nedávného rozhodnutí společnosti NetEase omezit své mezinárodní aktivity v oblasti vývoje digitálních her po dlouhých letech investic do nových týmů. Krok způsobil značné změny a několik studií už zavřelo své brány. Za oběť padlo třeba kanadské World Untold založené bývalým herním ředitelem BioWare, Jar of Sparks vytvořené veteránem z Xboxu a Ouka Studio známé pro Visions of Mana.
Existuje nicméně malá šance, že se nakonec situace vyřeší. Ke zprávám o ukončení financování se každopádně oficiálně dosud nevyjádřil ani NetEase, ani studio Nagoshi.