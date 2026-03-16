Návrat do Cyrodiilu je zase o kus blíže. Skyblivion je v cílové rovince

16. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
Ambiciózní obří modifikace Skyblivion, která převede oblíbený čtvrtý díl ságy The Elder Scrolls do enginu Skyrimu, měl sice vyjít už v minulém roce, ale nakonec došlo k dalšímu odkladu. Bývalý level a world designér následně osočil vedení projektu ze špatné komunikace i stanovení nereálných cílů, což nebyla podle dotčené strany pravda. Ať už to ale bylo jakkoliv, projekt pokračuje dál a opravdu by mohl letos vyjít.

Opět se připomněl o víkendu v rámci akce C3. Každoroční setkání fanoušků věnované streamům o modifikacích her, jehož výtěžek putuje na charitativní organizaci Make-A-Wish, přineslo řadu nových záběrů s komentářem přímo od autora Rebelsize. Ukázal několik questů související s dungeony Fort Ontus a Silorn, ale vydal se též do Echo Cave, kde se utkal s milovníkem červů Mannimarcem.

Během toho komentoval samotný vývoj, který je podle všeho na dobré cestě. Členové týmu aktuálně předělávají systém magie a přidávají nová kouzla. Příkladem je například zapálení nepřátel a jejich následná exploze, pokud v plamenech rovnou zemřou. Také znovu připomněl, že právě předělané dungeony budou nejspíše jedním z největších lákadel, které dost pravděpodobně zastíní i loňský oficiální remaster.

„Skyblivion je na tom skvěle a děláme opravdu velké pokroky. Právě se věnujeme opravám chyb a snažíme se, aby se vám mod dostal do rukou co nejdříve. Prosím, mějte s námi ještě chvilku trpělivosti,“ zakončil stream tvůrce.

Věrné dědictví Morrowindu. Skywind ukazuje dechberoucí pokrok

Na stream se nicméně nekouká úplně dobře, protože Rebel měl v tu chvíli zjevně plnou hlavu myšlenek a zármutku kvůli zprávě o úmrtí YouTubera MackenziehoCamelworksRowlese, který svůj obsah mířil právě na The Elder Scrolls a podporu projektu. Přesto vytrval a dal dohromady zhruba hodinovou prezentaci, která pomůže dobré věci.

Odhodlání a nadšení tvůrců každopádně stále bere dech a vypadá to, že se po letech vývoje konečně blíží cílové rovince. Nezapomínejme ale ani na sesterský Skywind, který si klade za cíl přenést The Elder Scrolls III: Morrowind do modernějšího enginu Skyrimu. Ten se též formuje moc hezky, ačkoliv vydání je v tomto případě o něco vzdálenější.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení

