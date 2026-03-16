Návrat do Cyrodiilu je zase o kus blíže. Skyblivion je v cílové rovince

Ambiciózní obří modifikace Skyblivion, která převede oblíbený čtvrtý díl ságy The Elder Scrolls do enginu Skyrimu, měl sice vyjít už v minulém roce, ale nakonec došlo k dalšímu odkladu. Bývalý level a world designér následně osočil vedení projektu ze špatné komunikace i stanovení nereálných cílů, což nebyla podle dotčené strany pravda. Ať už to ale bylo jakkoliv, projekt pokračuje dál a opravdu by mohl letos vyjít.
Opět se připomněl o víkendu v rámci akce C3. Každoroční setkání fanoušků věnované streamům o modifikacích her, jehož výtěžek putuje na charitativní organizaci Make-A-Wish, přineslo řadu nových záběrů s komentářem přímo od autora Rebelsize. Ukázal několik questů související s dungeony Fort Ontus a Silorn, ale vydal se též do Echo Cave, kde se utkal s milovníkem červů Mannimarcem.
Během toho komentoval samotný vývoj, který je podle všeho na dobré cestě. Členové týmu aktuálně předělávají systém magie a přidávají nová kouzla. Příkladem je například zapálení nepřátel a jejich následná exploze, pokud v plamenech rovnou zemřou. Také znovu připomněl, že právě předělané dungeony budou nejspíše jedním z největších lákadel, které dost pravděpodobně zastíní i loňský oficiální remaster.
„Skyblivion je na tom skvěle a děláme opravdu velké pokroky. Právě se věnujeme opravám chyb a snažíme se, aby se vám mod dostal do rukou co nejdříve. Prosím, mějte s námi ještě chvilku trpělivosti,“ zakončil stream tvůrce.
Na stream se nicméně nekouká úplně dobře, protože Rebel měl v tu chvíli zjevně plnou hlavu myšlenek a zármutku kvůli zprávě o úmrtí YouTubera Mackenzieho „Camelworks“ Rowlese, který svůj obsah mířil právě na The Elder Scrolls a podporu projektu. Přesto vytrval a dal dohromady zhruba hodinovou prezentaci, která pomůže dobré věci.
Odhodlání a nadšení tvůrců každopádně stále bere dech a vypadá to, že se po letech vývoje konečně blíží cílové rovince. Nezapomínejme ale ani na sesterský Skywind, který si klade za cíl přenést The Elder Scrolls III: Morrowind do modernějšího enginu Skyrimu. Ten se též formuje moc hezky, ačkoliv vydání je v tomto případě o něco vzdálenější.