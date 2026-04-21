Naughty Dog málem zrušil Uncharted 4, protože bylo nudné

Z dnešního pohledu to zní skoro absurdně, ale jeden z největších hitů Naughty Dog měl během vývoje namále. Podle svědectví bývalého zaměstnance studia Gabriela Betancourta proběhla interní prezentace, která se zvrhla v otevřenou kritiku – a ne ledajakou. V podcastu Kiwi Talkz sice nikdy napřímo neřekne, o jakou hru se v souvislosti s Naughty Dogem mluví, ale dá se poměrně jednoduše odvodit, že jde o Uncharted 4: A Thief's End.
Jeden z režisérů tehdy bez servítek shodil celý projekt před plnou místností. „Ta hra je špatná. Nevíte, co máte dělat, špatně se v ní orientuje, ovládání je kostrbaté. Tohle nejste vy, tohle není to, co jste dělali dřív,“ zaznělo údajně na adresu rozpracované hry. Reakce byly vyhrocené: šok, napětí a frustrace. Tehdejší šéfka projektu Amy Hennig měla být podle svědectví viditelně rozhozená a část týmu ze schůzky odešla.
Zpočátku se vedení snažilo situaci ustát a ve vývoji pokračovat. Jenže do hry vstoupil vyšší management, který už tak smířlivý nebyl. Tým dostal jasný vzkaz: Pokud se projekt rychle nezlepší, přijde o financování. Následně došlo k zásadnímu zásahu, protože původní vedení bylo od projektu odvoláno a na jeho místo nastoupil nový tým, který měl hru prakticky předělat.
Vývoj se tím protáhl o další roky. Celkově se bavíme o pěti až šesti letech práce, během kterých hra prošla výraznou proměnou. A i když v původním vyprávění název nepadl, časová osa i okolnosti ukazují poměrně jasně, že šlo o Uncharted 4: A Thief’s End.
Právě tenhle díl nakonec dorazil v roce 2016 a stal se jedním z nejlépe hodnocených titulů tehdejší konzolové generace. O to větší paradox je, že ještě pár let před vydáním jeho osud visel na vlásku.