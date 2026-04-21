Naughty Dog málem zrušil Uncharted 4, protože bylo nudné
zdroj: Vlastní foto autora

PlayStation 4

21. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Uncharted 4 DLC
Uncharted 4: A Thief's End
Galerie

Z dnešního pohledu to zní skoro absurdně, ale jeden z největších hitů Naughty Dog měl během vývoje namále. Podle svědectví bývalého zaměstnance studia Gabriela Betancourta proběhla interní prezentace, která se zvrhla v otevřenou kritiku – a ne ledajakou. V podcastu Kiwi Talkz sice nikdy napřímo neřekne, o jakou hru se v souvislosti s Naughty Dogem mluví, ale dá se poměrně jednoduše odvodit, že jde o Uncharted 4: A Thief's End.

Jeden z režisérů tehdy bez servítek shodil celý projekt před plnou místností. „Ta hra je špatná. Nevíte, co máte dělat, špatně se v ní orientuje, ovládání je kostrbaté. Tohle nejste vy, tohle není to, co jste dělali dřív,“ zaznělo údajně na adresu rozpracované hry. Reakce byly vyhrocené: šok, napětí a frustrace. Tehdejší šéfka projektu Amy Hennig měla být podle svědectví viditelně rozhozená a část týmu ze schůzky odešla.

Uncharted 4: A Thief's End
Recenze
Uncharted: Legacy of Thieves Collection – recenze PC verze dobrodružné kompilace

Zpočátku se vedení snažilo situaci ustát a ve vývoji pokračovat. Jenže do hry vstoupil vyšší management, který už tak smířlivý nebyl. Tým dostal jasný vzkaz: Pokud se projekt rychle nezlepší, přijde o financování. Následně došlo k zásadnímu zásahu, protože původní vedení bylo od projektu odvoláno a na jeho místo nastoupil nový tým, který měl hru prakticky předělat.

Vývoj se tím protáhl o další roky. Celkově se bavíme o pěti až šesti letech práce, během kterých hra prošla výraznou proměnou. A i když v původním vyprávění název nepadl, časová osa i okolnosti ukazují poměrně jasně, že šlo o Uncharted 4: A Thief’s End.

Právě tenhle díl nakonec dorazil v roce 2016 a stal se jedním z nejlépe hodnocených titulů tehdejší konzolové generace. O to větší paradox je, že ještě pár let před vydáním jeho osud visel na vlásku.

Smarty.cz
Tagy:
akční adventura 3rd person
Zdroje:
Naughty Dog, Kiwi Talkz, Gabriel Betancourt
Hry:
Uncharted 4: A Thief's End
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Nejnovější články