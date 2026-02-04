„Náš launcher stojí za prd,“ přiznává šéf Epic Games Store. Chystá zásadní zlepšení
„Náš launcher stojí za prd,“ přiznává šéf Epic Games Store. Chystá zásadní zlepšení

4. 2. 2026 13:30

Epic Games Store se po letech kritiky konečně staví čelem k výtkám, které zaznívají opakovaně prakticky od startu služby: Launcher je pomalý, neohrabaný a funkčně zaostává za konkurencí v čele se Steamem. Viceprezident a šéf obchodu Steven Allison to v rozhovoru pro Eurogamer shrnul bez obalu: „Pojďme věci nazývat pravými jmény, náš launcher stojí za prd. Je opravdu pomalý.“

Epic současně zveřejnil tradiční výroční statistiky, které ukazují, že navzdory mizerné pověsti se obchodu daří. Tržby z her třetích stran meziročně vzrostly o 57 procent a dosáhly 400 milionů dolarů (přes 8,2 miliardy korun), přičemž částka nezahrnuje mikrotransakce uskutečněné v externích obchodech, z nichž si Epic nebere žádnou provizi. Celkové útraty na Epic Games Store za loňský rok dosáhly 1,16 miliardy dolarů (23,9 miliardy korun), nabídka obchodu se rozrostla na víc než 6 tisíc her.

Růst se projevil i na aktivitě uživatelů. V prosinci Epic zaznamenal rekordních 78 milionů aktivních uživatelů. Počet registrací na PC pak přesáhl 317 milionů, napříč platformami pak eviduje přes miliardu účtů. Počet odehraných hodin nicméně meziročně klesl o 14 procent na 6,65 miliardy hodin, což firma přičítá poklesu zájmu o Fortnite. Naopak čas strávený ve hrách třetích stran mírně stoupl o čtyři procenta.

Nejhranějšími PC tituly na platformě byly v roce 2025 Fortnite, Wuthering Waves, Honkai Star Rail, Rocket League a Genshin Impact. Epic konkrétní prodejní čísla jednotlivých her tradičně nezveřejnil. Přes veškerý růst zůstává Epic Games Store z hlediska příjmů výrazně za Steamem a průzkumy mezi vývojáři nadále ukazují, že pro většinu z nich představuje Steam více než 75 procent celkových tržeb. 

V kontextu těcho čísel dává větší smysl, proč se Epic po letech pochlebování vývojářům konečně začíná soustředit i na hráčský komfort. Allison otevřeně přiznává, že jsou problémy launcheru systémové, dnes totiž při každém kliknutí komunikuje se serverem, což znamená spoustu čekání a dlouhé prodlevy. „V závislosti na připojení musíte po každém kliknutí čekat pár vteřin. To je prostě nepříjemné, zvlášť když lidé současně používají jiné obchody, kde se tohle neděje,“ vysvětluje.

Vývoj nové architektury začal loni v listopadu, podle Allisona se technické řešení změní prakticky kompletně: „V podstatě vytrháváme vnitřnosti a dáváme tam nové.“ První výrazné zrychlení služby bychom měli zaznamenat na přelomu jara a léta.

Rychlost ale není jediný problém. Epic Games Store po letech provozu stále postrádá sociální funkce, které jsou u konkurence samozřejmostí. „Nemáme žádný skutečný sociální rámec, jaký mají jiné obchody nebo konzole. Během covidu jsme ho v podstatě odstranili a už jsme ho nikdy nevrátili,“ přiznává Allison.

I to se má letos změnit. Epic chystá komunitní funkce s avatary, hráčskými profily, soukromými zprávami a textovým chatem napříč platformami. Hlasový chat a na hrách nezávislé skupinové chaty by měly dorazit v květnu. Na druhou polovinu letošního roku se pak chystá spuštění diskuzních fór.

Další novinky se týkají propojení knihovny her mezi PC a mobilem, lepší správy knihovny, regionálních verzí obchodu a také expanze na iOS, nejprve v Japonsku a následně v Brazílii. 

Otázka, proč tohle všechno trvalo tak dlouho, visí ve vzduchu. Podle Allisona byl Epic Games Store od začátku komplikovanou virtuální tržnicí, kde bylo nutné nejdřív vyvinout nástroje pro vývojáře a vydávání her svépomocí. Právě to podle něj zabralo skoro tři roky intenzivní práce.

Vlastní obchod sloužil jako „hrot kopí“ k prosazení výhodnějšího dělení příjmů 88 ku 12 procentům ve prospěch vývojářů, což byla pro Epic priorita. Uživatelská zkušenost zákazníků tak šla paradoxně hodně stranou, za což u nich pochopitelně ovace příliš nesklízí, usilovnému rozdávání her navzdory. Tento program si přitom firma velmi pochvaluje - v loňském roce rozdala 662 milionů kopií her.

Allison uznává, že kritika ze strany hráčů byla a stále je oprávněná. „Ta kritika je férová,“ připouští a zmiňuje i notoricky známý subreddit r/fuckepic. „Jsou lidé, kteří to tak cítí, a my to respektujeme. Ale víme, že až ty funkce konečně dorazí, budou spokojenější.“

Cílem Epicu je, aby se za dva roky podobné problémy už neprobíraly a hráčská komunita přestala Epic Games Store vnímat jako horší alternativu ke Steamu. Jak Allison dodává: „Snažíme se řešit všechny hlavní oblasti, které jsou oprávněně kritizované, a musíme si máknout. Prostě na tom musíme zamakat.“

Nejnovější články