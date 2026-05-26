Nahrávání bez nudy. Sony si patentovalo interaktivní načítací obrazovku

Sony si nechalo patentovat nový systém, který by mohl výrazně změnit podobu nahrávacích obrazovek na PlayStationu. Cílem je, aby čekání na načtení hry nebo multiplayerový zápasu nebylo tak nudné. Patent popisuje funkci picture-in-picture během loadingů. Na obrazovce by se tak mohl objevit samostatný panel s různými typy obsahu, zatímco se hra načítá na pozadí.
Možností má být překvapivě hodně. Patent zmiňuje například záznam vašeho hraní, které vybírá AI, přehledy o soupeřích v multiplayeru, videa ze sociálních sítí, tipy ke hře, reklamy nebo obsah z propojených aplikací a účtů. Sony si očividně pohrává s myšlenkou, že loading screen nebude jen statická obrazovka, ale interaktivní prostor, který hráče zabaví nebo mu poskytne užitečné informace před zápasem.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc praktické to celé bude. Moderní hry mají často loadingy extrémně krátké, takže se může stát, že zápas začne dřív, než hráč vůbec stihne nový obsah vnímat. Jako u většiny patentů navíc vůbec není jisté, jestli se technologie někdy skutečně objeví v reálných produktech. Sony si ale v posledních letech patentuje poměrně hodně nápadů – od AI pomocníků až po netradiční ovladače bez fyzických tlačítek.
Je taky na pováženou, nakolik budou lidi mít zájem třeba o zobrazování reklam. Možná před sebou máme éru free-to-play her, ve kterých si za prémiový poplatek můžete reklamy vypnout. Já hlavně doufám, že funkcionalita bude dobrovolná a půjde vypnout, protože fakt nemám při hraní zájem sledovat tipy ze sociálních sítí.
Celá zpráva přichází krátce před červnovým State of Play, který je v plánu na 2. června, kde by Sony mělo ukázat nové hry včetně detailnější prezentace Marvel's Wolverine.