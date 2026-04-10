Nadílka z nezávislé scény: Všechna oznámení z The Triple-i Initiative

Festival nezávislých her The Triple-i Initiative přinesl celou řadu větších i menších oznámení, které udělají radost hlavně milovníkům neotřelých nápadů a herních konceptů. Už jsme například psali o rozšíření pro roguelite hitovku CloverPit, Inquisitor Simulatoru nebo o dalších oznámených postavách z Warhammer Survivors a jejich konzolové verzi. Níže ale najdete veškerá oznámení z třetí Triple-i Initiative Showcase nehledě na jejich zajímavost či velikost, třeba se mezi nimi objeví další spící hit a nezávislý klenot.
Alabaster Dawn
Alabaster Dawn je akční RPG, které staví na nejlepších prvcích předchozího titulu studia Radical Fish Games, CrossCode. Nabízí komplexní soubojový systém, robustní RPG systém, náročné hádanky a epický příběh zasazený do podivuhodného světa plného tajemství k objevování a míst k prozkoumání. A k tomu všemu i poutavý pixel art.
Stín Nyx padl na svět, proměnil ho v pustinu a nechal zmizet bohy i jejich lid. Nyní se Juno, Vyvolená Vyvržená, probouzí před zdánlivě nemožným úkolem: všechno to vrátit zpět. Předběžný přístup startuje už 7. května.
Alkahest – Gameplay Trailer
V prvním odhalení gameplaye hry Alkahest se vydáváme do temných jeskyní a opuštěných ruin, které nyní ovládají goblini. Průzkum plynule přechází do napjatých střetů, kde souboje působí fyzicky a realisticky – kopy, dorážecí útoky a interaktivní prostředí proměňují každý boj v řízený chaos. Zničitelné prostředí a propracovaná fyzika stírají hranici mezi zbraní a samotným světem, zatímco alchymie přidává vrstvu kreativity a umožňuje chytré interakce. Zkrátka tady máte Dark Messiah of Might and Magic 2.
Away Team
Nedopatřením vysláni na výzkumné raketě se ocitáte v podivném novém světě, kde musíte převzít kontrolu nad prostředím, abyste přežili a dokázali prosperovat. Away Team je novou hrou od týmu Oxygen Not Included, kde je společná DNA v obou hrách patrná, a to včetně kooperace. Na Steamu se už teď můžete přihlásit do veřejného testování.
Barotrauma: Home & Harbor
Home & Harbor je nadcházející rozšíření pro klaustrofobický survival v ponorce Barotrauma. Představuje vlastnictví základen, jejich budování a správu, a také tajemnou novou frakci: The Descendants, kteří otřesou světem veselých námořníků na Europě.
Brotato: Primal Dread DLC
Nové DLC Primal Dread míří do hry Brotato. Postavte se síle džungle a jejím obyvatelům: mechům a mutantním dinosaurům! Brotato je roguelite střílečka, ve které hrajete za bramboru schopnou ovládat až šest zbraní najednou a odrážet vlny mimozemšťanů. Vybírejte si z různých vlastností a předmětů, vytvářejte jedinečné buildy a snažte se přežít, dokud nedorazí pomoc.
Cairn: On the Trail DLC
Studio The Game Bakers představuje bezplatné DLC On the Trail pro oceňovanou survival lezeckou hru Cairn. On the Trail – Deep Water je první z plánované série DLC zdarma, která přinášejí nové lezecké lokace a čerstvé výzvy, zatímco budeme sledovat příběh legendárního lezce. DLC nabídne tři nové oblasti k lezení a představí nový mechanismus water soloing, půjde lézt nad vodou bez rizika smrtícího pádu. Marco už nebude jen fandit z povzdálí, nově s ním (nebo s Aavou) můžete i přímo lézt. Výstup znovu započne v létě.
Castlevania: Belmont's Curse
Nový trailer na Castlevania: Belmont’s Curse ukazuje komentovaný gameplay, který zdůrazňuje kombinaci akce a průzkumu, a zároveň blíže představuje zasazení hry v Paříži roku 1499. Děj se odehrává 23 let po Castlevania: Dracula’s Curse a sleduje mladého člena rodu Belmontů v nové hře od tvůrců Dead Cells. Vydání hry Castlevania: Belmont’s Curse je plánováno na rok 2026.
CloverPit: Unholy Fusion
Roguelite inspirovaný výherními automaty CloverPit vtahuje zpět do gamblerské cely se svým prvním DLC Unholy Fusion. Využijte groteskní chirurgický přístroj k fúzi talismanů do ještě silnějších variant. Objevte 30 unikátních kombinací a znovu rozbijte hru. CloverPit: Unholy Fusion je nyní dostupné na PC přes Steam, Xbox Series, Xbox One, Xbox pro PC i mobilní zařízení. Spolu s DLC vyšla také bezplatná aktualizace 1.4, která do hry přidává online žebříčky.
Crop
Drsný farmářský thriller, kde váš život závisí na úrodě. Unesený a připoutáni k umírající farmě musíte kopat, sázet, zavlažovat a prořezávat se skrz rozklad, a přitom odhalit tajemství svých únosců a překonat každodenní cyklus. Jediná cesta ven vede skrze sklizeň...
Dead as Disco
Bojová umění se potkávají s hudebním videoklipem ve hře Dead as Disco, neonem zalité mlátičce, kde se každý úder, kop i kombo synchronizuje s hudbou. Hrajete za Charlieho Disca, padlou ikonu, která má jedinou šanci znovu získat slávu. Bývalým spoluhráčům z kapely se můžete postavit ve stylových soubojích laděných do rytmu každé skladby a přežít svět rozervaný hudbou, slávou a zradou. Hudba v Dead as Disco je důležitou součástí a můžete si ji užít skrz původní soundtrack, nebo bojovat do rytmu licencovaných hitů minulosti i současnosti. A pokud to nestačí, přinést si vlastní tracky! Díky funkci My Music můžete snadno proměnit jakoukoli skladbu ze své knihovny v nový herní obsah.
Don't Starve Elsewhere
Nový Don't Starve přináší zcela nový, vylepšený a nekompromisní survival zážitek. Spojte se s přáteli, bojujte o přežití, budujte základnu a sbírejte suroviny. Jen si pamatujte: nezdržujte se v Mlze a především – pozor na hlad!
Everwind – The First Ascent Update
Everwind je originální mix RPG a sandboxu s bojem o přežití z pohledu první osoby. Vydejte se na dobrodružství s přáteli, postavte si základnu na létajícím ostrově, sbírejte suroviny, vyrábějte, rabujte a bojujte. Aktualizace First Ascent představuje první velký update po startu předběžného přístupu a přináší nové výzvy, nepřátele, možnosti přizpůsobení i mocnou výbavu inspirovanou zpětnou vazbou komunity. Update vychází v květnu 2026.
Far Far West
Far Far West vstoupí do předběžného přístupu 28. dubna 2026. Spojte se s ostatními v tomto chaotické kooperativní hordové střílečce pro jednoho až čtyři hráče. Vydejte se na děsivý Divoký západ, kde budete likvidovat monstra, sesílat kouzla, plnit mise a sbírat odměny. Vylepšujte postavu, odemykejte nové zbraně, kouzla i schopnosti a přizpůsobte si nejen svůj vzhled, ale i svého koně. A to nejlepší? Žádný live service, žádný season pass a žádné mikrotransakce!
Final Sentence
Final Sentence je napínavá battle royale založená na psaní, kde přežití závisí na bezchybných úhozech do klávesnice. Uvázlí v hangáru s psacím strojem a revolverem nabitým jedinou kulkou… každá chyba při psaní stiskne spoušť a postupně eliminuje písaře, dokud nezůstane jen jeden. Soutěžte ve velkých lobby až pro 40 lidí, nebo si zahrajte intenzivní soukromé zápasy pro 2 až 8 přátel. Detailní statistiky a ranked systém sledují váš pokrok a odhalují silné i slabé stránky. Final Sentence je dostupné už teď.
Frostrail
Ponořte se do nelítostné survival střílečky, ať už sólo, nebo v kooperaci. Prozkoumávejte, hledejte zdroje, vyrábějte a bojujte, abyste přežili v pochmurném světě. Ovládejte a vylepšujte svůj parní vlak, který vás provede neúprosnou pustinou, kde každé rozhodnutí znamená otázku života a smrti. Nové gameplay záběry ukazují souboje, průzkum i správu vlaku v ledové pustině. Playtest začíná 16. dubna.
Graveyard Keeper 2
Graveyard Keeper 2 je příběhově zaměřené crafting RPG v makabrózním světě hřbitovů. Pokračování rozvíjí kultovní koncept prvního dílu a rozšiřuje ho o město zamořené zombiemi. Jinak tady máme sandboxovou klasiku: výrobu, obchod, optimalizaci dodavatelských řetězců i vysílání nemrtvých na expedice. Čeká vás více hrobů, větší město a ještě více morálně pochybných rozhodnutí. Graveyard Keeper 2 vyjde na PC, Xbox Series, PS5 i obaa Switche. Na závěr dárek: První díl Graveyard Keeper je po omezenou dobu zdarma na Steamu, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.
Long Gone
Společne s kočičím společníkem prozkoumávejte opuštěné předměstí desítky let po nákaze. V Long Gone bude kromě environmentálních hádanek důležité také odhalování tajných životů dávno zmizelých lidí. A taky pozor na zombíky. Adventura má určitý nádech The Last of Us, byť samozřejmě zaujme především pixel art.
Lost Castle 2
Beat 'em up roguelite v barvitém fantasy světě. Sbírání pokladů, používání různých zbraní i levelování postavy a napínavé boss fighty. Však to znáte. Plná hra opustí předběžný přístup do verze 1.0, a to 11. června.
Lost Railway
S přáteli cestujete podivným postapokalyptickým světem na palubě vlaku, který se nikdy nesmí zastavit. Prohledáváte opuštěné stanice, vyhýbáte se – nebo v nejhorším případě čelíte – monstrům a zároveň soupeříte s narůstající úrovní mutací v prostředí, zatímco se snažíte plníte kvótu kořisti, která udržuje vlak v pohybu. Každý průchod je napjatou rovnováhou mezi chamtivostí, opatrností a týmovou spoluprací.
Machine Party
Machine Party je kolekce brutálních party her, kde každé selhání znamená smrt. S přáteli čelte nebezpečným situacím a vysokým sázkám, i když moc dobře víte, že přežít může jenom jeden. Vydání je plánováné na léto 2026. Tvůrce Mike Klubnika je autorem podobně temné Buckshot Roulette.
Neverway
Neverway vychází na PC a Nintendo Switch v říjnu 2026. Prolog si můžete zahrát už teď na Steamu. Poté, co Fiona opustí svou nudnou práci, začne nový život na farmě... a stane se nesmrtelnou hlasatelkou mrtvého boha. Netradiční simulátor života, na kterém se podílí grafik Celeste a o hudbu se stará Disasterpeace.
over the hill
over the hill je průzkumná hra s off-roady o toulání se. Projíždějte s teréňáky rozlehlými otevřenými oblastmi inspirovanými skutečnou divočinou. Nečekejte žádné závodní tratě ani stupně vítězů, jde o volbu vlastní cesty, čtení terénu a hledání způsobu, jak se dostat k dalšímu vyhlídkovému bodu.
Překonávejte řeky, šplhejte po strmých skalách a zachraňujte přátele z beznadějných situací pomocí navijáku v drop-in kooperaci. Každé vozidlo se chová jinak, každý povrch reaguje na váhu i hybnost a každá výprava se mění v malý příběh, který si společně vytvoříte. Nejnovější trailer odhaluje oblast Alžírsko. Navíc se můžete přihlásit do uzavřeného testu, který na Steamu poběží od 24. do 26. dubna.
Prove You're Human
Prove You’re Human je sci-fi příběhová adventura, ve které se umělá inteligence odváží snít o tom, že je člověk. Jenže vy ji máte usadit zpátky na její místo. Společnost stojící za tímto programem má šanci dosáhnout skutečné umělé inteligence. Má to ale háček. Jejich AI jménem Mesa je přesvědčená, že je člověk. Příběh se zabývá samou podstatou identity. Hra pochází od tvůrců 1000xRESIST (držitele Peabody Award) a vydávají ji tvůrci Slay the Princess.
Rift of the Necrodancer – Undertale Music Pack
Vržena do podivného nového světa musí Cadence čelit monstrům za zvuků jednoho z nejikoničtějších soundtracků herní historie díky oficiálnímu balíčku hudby z Undertale.
Risk of Rain 2: Hallowed Concepts
Risk of Rain 2: Hallowed Concepts vás zavede hlouběji do temného, kultem prostoupeného světa N’Kuhany. V tomto novém rozšíření budete bojovat napříč děsivými novými oblastmi planety Petrichor V, čelit hrůzným nepřátelům a odhalovat síly a schopnosti, které dosud nebyly v Risk of Rain 2 možné.
Romestead
Kooperační fantasy sandbox Romestead vstupuje do předběžného přístupu 26. května. Sami nebo s přáteli stavíte město pro pomocníky a bojujete proti hordám nepřátel i bossům. Zkrátka se snažíte znovu vybudovat Řím. S tím, že vám zdi může kdykoliv zbořit tlupa legionářských zombií.
Shift at Midnight
Shift at Midnight je online kooperativní detektivní horor pro jednoho až tři hráče, který vychází 28. května. Správa benzínky není žádná legrace, dokonce doplňování regálů a prodej zboží vypadá jako nuda. Jenže noční návštěvníci nemusí být lidé, ale doppelgängeři, takže je nutné se mít během noční směny na pozoru. Pokud pojmete podezření, je lepší střílet a pak klást otázky... a taky po sobě uklidit, aby další zákazníky vaší benzinky netrefil šlak. Horor, simulátor, akce, detektivka v sympatickém, netradičním balení.
Sledding Game
Sledding Game je multiplayerová hra z nově etablovaného žánru tzv. friendslopu, kde sjíždíte kopce, předvádíte parádní triky a spektakulárně si nabíjíte ústa díky šílené ragdoll fyzice. Když vás sjíždění kopců přestane bavit, můžete se zastavit na chatě, dát si kakao, postavit sněhuláka nebo zkusit rybařit. Díky proximity chatu, úpravám postavy i saní a spoustě miniher jde hlavně o pohodovou, ale zároveň chaotickou zábavu s přáteli. Sledding Game vstupuje do předběžného přístupu 30. dubna.
Solarpunk
Relaxační survival v technologicky vyspělém světě létajících ostrovů. Sami nebo s přáteli můžete stavět budovy, pěstovat jídlo, vyrábět gadgety a objevovat vzdálené ostrovy pomocí vlastní vzducholodi. Využívejte slunce a vítr k vytvoření energetického systému a automatizujte procesy, abyste vybudovali svou vysněnou a soběstačnou farmu v oblacích. Hru vyvíjí pouze dva lidé a po více než čtyřech letech konečně oznámili datum vydání, které připadá na 8. června pro PC, Xbox Series S/X, PS5 a Switch 2.
SpaceCraft
Online hra o stavění a průzkumu vesmíru, ve které můžete objevovat rozsáhlou galaxii plnou slunečních soustav a planet. Nesmí chybět těžba surovin, crafting a hlavně navrhování a výroba vlastní lodě a planetárních základen. Důležitá je také meziplanetární logisitika, obchod a spolupráce s ostatními. Tak schválně, jestli se vám povede stvořit vlastní vesmírné impérium. SpaceCraft vstupuje do předběžného přístupu 20. května.
Starseeker
Nová hra zasazená do světa Astroneer, která se zaměřuje na objevování, kooperativní expedice a týmovou spolupráci. Spolupracovat musíte nejen se svou jednotkou, ale i s celou posádkou vesmírné stanice, abyste prozkoumali planetu Tephra, plnili dynamické úkoly a dopravovali zdroje zpět na stanici pro dosažení společných cílů.
Nový trailer ukazuje podivná stvoření, na která narazíte na povrchu a budete je muset analyzovat, vyhýbat se jim, nebo je uklidnit. Zároveň byl oznámený dubnový otevřený beta test, kam se můžete přihlásit na oficiálním webu a je doporučeno vzít s sebou i své nejspolehlivější parťáky na pořádnou dávku dobrodružství a chaosu.
Super Battle Golf
Online golfová hra pro 1 až 8 lidí. Vtip je v tom, že všichni hrají zároveň. Díky tomu není golfová taškařice jen o odpalu, ale i o sabotáži. Zkrátka je třeba se dostat do jamky jako první, ne nutně na co nejméně pokusů, jak je v golfu zvykem. Hlavně můžete kamarády trefovat míčkem, srážet je golfovým vozíkem nebo je smahnout orbitálním laserem. Super Battle Golf dorazí na konzole v létě 2026.
Temtem: Pioneers
Nová hra ze světa Temtem, ve které sbíráte pokémonům podobné příšerky. Pioneers se odehrávají v novém, neprozkoumaném regionu, kde divocí Temtem otevírají dveře novým objevům. Hra přidává důraz na survival a akční souboje, protože přežití v divočině se od pokolného života na pevnině dost liší.
The Lift
Příběhový simulátor údržbáře, v němž renovujete výzkumný komplex, který je opuštěný po záhadném incidentu. Tak to tedy alespoň na první pohled vypadá. Zaujme především interaktivní prostředí inspirované sovětskou estetikou a široká škála nadpřirozených činností – od sběru paliva robotických včel až po vysávání anomálií deformujících realitu. The Lift dorazí na Steam, PS5 a Xbox Series X/S v příštím roce.
Thick as Thieves
Kooperační akce s vloupačkami až pro dva hráče od tvůrců Thief a Deus Ex vychází 20. května. Níže se můžete podívat na gameplay trailer Thick as Thieves.
Too Deep to Quit
Popadněte výbavu a kamarády a připravte se na bláznivé dobrodružství ve stylu zlaté horečky. Připojte se k partě muppetů, kteří rabují prokleté chrámy v honbě za pokladem. Zatímco potřebujete spolupracovat, abyste přežili, vtip je v tom, že zlato si rozdělí jen ti, co přežijí. Takže občas se vám hodí sabotovat kolegy, aby větší část koláče zůstala vám. Hra vyjde ještě letos.
Valor Mortis
O FPS soulsovce z období Napoleonských válek od tvůrců Ghostrunnera už jsme psali, tak je pro zopakování: Koukněte na trailer a žasněte! Hra také oznamuje, že vyjde na PC a konzole ještě letos na podzim.
Warhammer Survivors
Klon Vampire Survivors ze světa Warhammeru 40,000 vyjde letos nejen na PC, ale také na konzolích. Trailer zároveň s tím ukazuje další hratelné postavy, kam patří třeba Marneus Calgar nebo komisař Yarrick.
We Were Here Tomorrow
Asymetrická kooperace We Were Here tentokrát nabídne sci-fi laděnou kapitolu Tomorrow. S parťákem se probudíte v záhadných kapslích mezi podivnými přístroji a společně musíte najít cestu ven. S mnoha otázkami a minimem nápověd plníte příkazy a postupně odhalujete tajemství a cestu ven. Nyní si můžete vyzkoušet i demoverzi.
Windrose
Pirátský co-op survival Windrose hlásí spuštění předběžného přístupu. Ambiciózní fregata vyplouvá na otevřené moře 14. dubna. A kromě klasického craftingu, stavění a prolézání kobek v pátrání po pokladech, zaujme především stavěním lodí a námořními souboji.