Naděje pro Wuchang žije. Práva na soulsovku koupilo jiné studio
zdroj: Leenzee Games

Naděje pro Wuchang žije. Práva na soulsovku koupilo jiné studio

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Naděje pro pokračování výtečníé soulsovky Wuchang: Fallen Feathers žije. Po tom, co jsme minulý týden psali o rozpadu studia Leenzee přispěchala italská skupina Digital Bros a koupila práva na značku. Už teď naznačuje, že s ní má plány.

Akvizice vyšla přibližně na 4 miliony eur (asi 100 milionů korun) a dává firmě kompletní kontrolu nad budoucností hry, včetně všech rozhodnutí o dalším vývoji i investicích. „Získání IP nám umožní rychleji reagovat a lépe řídit další směřování projektu,“ uvádí společnost. Wuchang už není závislý na původním studiu.

To je důležité hlavně kvůli tomu, co se dělo po vydání. Přestože hra zaznamenala solidní start, vývojářské studio Leegzee Games se následně rozpadlo. Údajně kvůli odchodu klíčových lidí a neochotě zbytku týmu přejít na podpůrné práce pro jiné projekty.

Samotná hra si přitom nevedla špatně. Při vydání se dostala mezi nejprodávanější tituly na Steamu, dosáhla více než 130 tisíc současně hrajících a překonala hranici milionu prodaných kopií. Tržby se vyšplhaly zhruba na 30 milionů eur (asi 750 milionů korun), což podle Digital Bros potvrzuje potenciál značky do budoucna.

Pro firmu nejde o první podobný krok. Pod její křídla spadají i další známé projekty jako Ghostrunner nebo Brothers: A Tale of Two Sons. Wuchang tak zapadá do portfolia her, které mají šanci na další rozvoj. Fanoušci by ale neměli čekat rychlé pokračování nebo zásadní novinky. Digital Bros už dopředu upozorňuje, že akvizice zatím nebude mít výrazný dopad na aktuální finanční rok, což naznačuje spíš dlouhodobější plán než okamžitý návrat. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
