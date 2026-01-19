Naděje na Guild Wars 3 znovu ožívají

Když jsem se o Vánocích opět přihlásil do Guild Wars 2, cítil jsem se starý. Vždyť MMO vyšlo už skoro před 14 lety! Přesto je hra díky chytře nastavenému horizontálnímu postupu součástí „svaté trojice“ žánru a drží si stabilní fanouškovskou základnu. Letitost se nicméně projevuje a někteří by si možná už přáli nový díl. K němu nyní zahořely nové plameny naděje.
Společnost ArenaNet nedávno otevřela novou pozici pro zkušeného scenáristu a narativního designéra, který by pracoval na dosud neoznámeném projektu. Měl by s pomocí zbytku týmu psát dialogy a doprovodné materiály, přičemž se konkrétně zmiňuje úprava vyprávění světa Guild Wars.
Vzhledem ke zmínce a faktu, že pracovní pozice zahrnuje touhu po kandidátovi se zkušenostmi z MMO žánru, fanoušci okamžitě začali spekulovat, že jde o vytoužené Guild Wars 3. Ostatně už v roce 2024 projekt zmínil vydavatelský NCSoft ve své finanční zprávě, což následně studio dementovalo prohlášením o tom, že se aktuálně zaměřuje na tvorbu a podporu Guild Wars 2.
Někteří současně začali přemýšlet nad tím, že zmíněný neoznámený projekt může být pouze dalším rozšířením druhého dílu. Proti tomu jde ale zmínka o potřebných zkušenostech s Unreal Enginem, jelikož oba předchozí díly fungují na vlastním enginu. Zároveň to ale nejspíše znamená, že ho v budoucnu opustí a využijí služeb kreativního nástroje od Epicu.
Značka je na každý pád aktuálně v kurzu, takže by její rozvíjení dávalo smysl. Guild Wars 2 před nějakou dobou opustilo model velkých rozšíření ve prospěch menších, která vycházejí na roční bázi, zatímco na konci minulého roku vyšlo Guild Wars Reforged – aktualizovaná verze původní hry. Také jste mohli zhlédnout rozsáhlý dokument o jejím vzniku přímo od vývojářů.
Na druhou stranu MMO scéna je minovým polem, na kterém se spálila už řada zkušených studií. Navíc je v aktuální době těžké si fanoušky udržet. Pokud tedy někdy Guild Wars 3 spatří světlo světa, nebude to mít lehké.