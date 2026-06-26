Naděje na Destiny 3 umírá poslední? Bungie propustí minimálně 300 lidí
zdroj: Foto: Bungie

Naděje na Destiny 3 umírá poslední? Bungie propustí minimálně 300 lidí

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26. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Marathon
Marathon
Marathon
Galerie

Krušné časy v Bungie vyvrcholily. Po spekulacích a insiderských informacích o tom, že se společnost bude opět muset rozloučit s velkým množstvím svých zaměstnanců, přichází potvrzení přímo od Sony. Studio sice úplně nekončí, nicméně přijde o velkou část. Oproti situaci před akvizicí v roce 2022 v něm přitom zůstala méně než polovina lidí.

Ředitel byznysové skupiny Hermen Hulst uvedl, že se po konci Destiny 2 rozhodli propustit většinu vývojářského týmu značky, ale s nimi také část lidí, kteří pracovali na Marathonu. Ve zprávě zaslané státu Washington, kde má Bungie sídlo, konkrétně stojí, že v červenci z firmy odejde 292 zaměstnanců. Důležité je, že údaj se týká výhradně pozic v tomto státě, tudíž celkový počet může být, a pravděpodobně bude, ještě vyšší. 

Změny se týkají v podstatě všech oddělení. Ušetření tak nebyli producenti, softwaroví inženýři, zvukoví designéři, administrativa, testeři, animátoři, koordinátoři ani grafici. Jason Schreier dokonce tvrdí, že studio opouští i aktuální šéf Justin Truman, který na pozici nastoupil teprve loni. Průvodní dopis pak už klasicky vysvětluje, že se rozhodnutí nebralo na lehkou váhu a je výsledkem plodných diskuzí, kdy se hodnotilo dlouhodobé směřování studia, priority v oblasti vývoje, potřebné zdroje i role v rámci širší strategie.

zdroj: Bungie

„Dnes jsou o této situaci informovaní dotčení zaměstnanci ve společnostech Bungie a SIE. Jedná se o bolestivou zprávu, zejména pro talentované kolegy, jejichž pracovní pozice byly zrušené. K tomuto rozhodnutí došlo až po rozsáhlých diskuzích a pečlivém zvážení,“ tvrdí konkrétně Lust.

Redukcí pracovních pozic efektivně končí případné naděje na další díl Destiny. Ten podle informací Jasona Schreiera ani nebyl ve vývoji, na čemž se evidentně nic nezmění. Vedení firmy nicméně dodává, že Marathon bude fungovat i nadále a studio ho bude podporovat, aby mohlo navázat na dobře rozjetou snahu po prvních dvou sezónách. Zde proto minimálně prozatím konec nehrozí.

Marathon
Novinky
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Aktuálně se Sony snaží pomáhat všem dotčeným při hledání nových pracovních pozic, ať už v rámci Sony Interactive Entertainment, nebo v širším herním průmyslu. Firma si uvědomuje, že situace je náročná nejen pro propuštěné, ale také pro jejich přátele, kteří firmě zůstávají. Proto jim nepřímo doporučují, aby si například vzali dovolenou.

Tak či onak jde o krvavou zkušenost pro celou Sony, která studio v roce 2022 koupilo za 3,6 miliardy dolarů. Experti na střílečky v té době bojovali s upadajícím zájmem o Destiny 2, který se ani v průběhu let nepovedlo vysloveně nakopnout. Podobná situace aktuálně převládá u extrakční akce Marathon, která sice nabízí nezpochybnitelné kvality, ale zájem hráčů je slabší. Před akvizicí mělo Bungie kolem 1 400 zaměstnanců, po aktuální třetí vlně propouštění jich ve firmě zřejmě zůstane něco kolem 600. 

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi FPS střílečka reboot pvp
Zdroje:
Sony, Bungie
Hry:
Destiny 2 Marathon
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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