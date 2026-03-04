Nacon odkládá svoji prezentaci, aby se mohl věnovat insolvenci

Tradiční Nacon Connect, tedy prezentaci, ve které vydavatelský dům Nacon ukazuje, co vše chystá, se odkládá. Firma se totiž momentálně věnuje probíhající insolvenci. Francouzský vydavatel oznámil, že místo původního termínu, který měl být dneska, showcase proběhne až v květnu.
Firma není schopna splácet dluhopisové půjčky majoritního akcionáře Bigben Interactive kvůli neočekávanému a pozdnímu odmítnutí ze strany bankovního konsorcia. Následkem je zahájení finanční restrukturalizace s věřiteli. Odklad Nacon Connect přichází jen pár dní poté, co firma lákala na nové herní oznámení i aktualizace dříve představených titulů. Nyní ale uvádí, že v současném ekonomickém prostředí je prioritou soustředit zdroje na dokončení a podporu rozpracovaných projektů.
Společnost zdůraznila, že plánované hry zůstávají na dobré cestě. Je také přesvědčena, že to neznamená krach a konec. V následujících týdnech chce komunikovat zejména kolem titulů jako GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished či Cthulhu: The Cosmic Abyss. Nacon, založený v roce 1981 a dnes vlastněný z 76,7 % skupinou Bigben, stojí mimo jiné za tituly RoboCop: Rogue City, Test Drive Unlimited Solar Crown nebo Styx: Blades of Greed.
NACON Connect is coming back in May 2026.— Nacon (@Nacon) March 2, 2026
See you there. pic.twitter.com/wFQwhZEiUz
Odklad prezentace je dalším signálem, že ekonomická situace ve středně velkých vydavatelských domech zůstává napjatá. Nacon ale ujišťuje, že květnová prezentace má ukázat jejich projekty v co nejlepším světle – a že aktuální restrukturalizace neznamená konec plánovaných her.