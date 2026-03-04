Nacon odkládá svoji prezentaci, aby se mohl věnovat insolvenci
zdroj: Foto: Se svolením Nacon

Nacon odkládá svoji prezentaci, aby se mohl věnovat insolvenci

PC PlayStation 5 Xbox Series

4. 3. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Tradiční Nacon Connect, tedy prezentaci, ve které vydavatelský dům Nacon ukazuje, co vše chystá, se odkládá. Firma se totiž momentálně věnuje probíhající insolvenci. Francouzský vydavatel oznámil, že místo původního termínu, který měl být dneska, showcase proběhne až v květnu.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business
Byznys
Nacon v insolvenci. Vydavatel RoboCopa hledá cestu, jak nezkrachovat

Firma není schopna splácet dluhopisové půjčky majoritního akcionáře Bigben Interactive kvůli neočekávanému a pozdnímu odmítnutí ze strany bankovního konsorcia. Následkem je zahájení finanční restrukturalizace s věřiteli. Odklad Nacon Connect přichází jen pár dní poté, co firma lákala na nové herní oznámení i aktualizace dříve představených titulů. Nyní ale uvádí, že v současném ekonomickém prostředí je prioritou soustředit zdroje na dokončení a podporu rozpracovaných projektů.

Společnost zdůraznila, že plánované hry zůstávají na dobré cestě. Je také přesvědčena, že to neznamená krach a konec. V následujících týdnech chce komunikovat zejména kolem titulů jako GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished či Cthulhu: The Cosmic Abyss. Nacon, založený v roce 1981 a dnes vlastněný z 76,7 % skupinou Bigben, stojí mimo jiné za tituly RoboCop: Rogue City, Test Drive Unlimited Solar Crown nebo Styx: Blades of Greed.

Odklad prezentace je dalším signálem, že ekonomická situace ve středně velkých vydavatelských domech zůstává napjatá. Nacon ale ujišťuje, že květnová prezentace má ukázat jejich projekty v co nejlepším světle – a že aktuální restrukturalizace neznamená konec plánovaných her.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG Robocop adventura kooperace střílečka cthulhu diablovka otevřený svět příběhová Lovecraft
Zdroje:
Nacon
Hry:
RoboCop: Rogue City GreedFall 2: The Dying World Dragonkin: The Banished Cthulhu: The Cosmic Abyss
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání

Nejnovější články