Nabruste drápky, Wolverine dorazí ještě před GTA VI
zdroj: Foto: Sony

Nabruste drápky, Wolverine dorazí ještě před GTA VI

PlayStation 5

25. 2. 2026 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Insomniac Games konečně vytasili drápy s konkrétním datem vydání očekávané podzimní exkluzivity Sony. Marvel's Wolverine dorazí na PlayStation 5 konkrétně 15. září 2026.

Spekulace o podzimním termínu kolovaly internetem několik týdnů, teď je studio potvrdilo krátkou zprávou na sociálních sítích. Pokud byste snad čekali nový trailer nebo obsáhlejší ukázku záběrů z hraní, musíte si zatím nechat zajít chuť. Video je spíš připomínkou, že se s Loganem na letošní podzim počítá a marketingová mašina se zjevně začíná jen pomalu rozjíždět naplno.

Herní Wolverine se poprvé ukázal na PlayStation Showcase před pěti lety. Od té doby byl kolem něj z oficiálních kanálů klid, který pořádně rozvířil jen velký únik dat z Insomniacu a pak jeden další trailer loni na podzim. V něm nás studio v posledních letech proslulé hrami se Spider-Manem ujistilo, že tentokrát přitvrdí a Wolverine v herním podání nebude postrádat brutální souboje.

Wolverine
Novinky
Wolverine ukazuje drápy a zuřivost v záběrech z hraní

Zkušenosti s komiksovými adaptacemi na druhou stranu dávají důvod k opatrnému optimismu. Insomniac už několikrát ukázal, že dokáže superhrdinský materiál přetavit do skvělé hratelnosti a se zpracováním pohybu po městě pomocí pavučin si poradil jako nikdo předtím. V případě Wolverina se dá navíc očekávat temnější příběhová rovina. Podle dosavadních informací se má Logan vydat na cestu napříč různými lokacemi a konfrontovat nejen své nepřátele, ale i vlastní minulost.

Detaily o příběhu ale jinak zatím zůstávají pod pokličkou. Jisté je pouze to, že kromě samotného Wolverina se ve hře objeví i další postavy z X-Menů. Jak velkou roli sehrají a jestli půjde spíš o drobnější camea, nebo plnohodnotné vedlejší linky, zatím nevíme. Dosavadní ukázky se soustředily především na kontaktní boj, který má být rychlý, brutální a výrazně méně přístupný dětem než dobrodružství Petera Parkera a Milese Moralese.

Wolverine přitom nedávno chyběl na prezentaci State of Play, což vyvolalo určité pochybnosti ohledně letošního termínu vydání. Dnešní oznámení ale potvrzuje, že Sony svou hlavní podzimní pecku odložit nemusela, a dokonce stihne o dva měsíce předběhnout behemota v podobě GTA VI. Fanoušci a fanynky mutantů už tak můžou začít chystat trhací kalendáře.


Tagy:
akční X-men Marvel Wolverine
Zdroje:
Sony
Hry:
Wolverine

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články