Nabídky práce se nehrnou. Ani role Jana Ptáčka herci výrazně nepomohla
zdroj: Warhorse

Nabídky práce se nehrnou. Ani role Jana Ptáčka herci výrazně nepomohla

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
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Přestože se Kingdom Come: Deliverance 2 stalo jedním z nejúspěšnějších RPG posledních let, nota bene v tuzemsku, úspěch hry se podle představitele Jana Ptáčka zatím do jeho kariéry výrazně nepromítl. Herec Luke Dale v rozhovoru pro server Firezide Chat otevřeně přiznal očekávání, že role oblíbeného šlechtice otevře dveře k dalším pracovním příležitostem. To se ale podle jeho slov nestalo.

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„Přál bych si říct, že Kingdom Come 2 a fakt, že hru hrály miliony lidí, mi přinesly další práci. Ale nepřinesly,“ přiznal Dale, který v rozhovoru zmiňuje, že najít dobře placenou hereckou práci pro něj bylo v podstatě velmi obtížné po celou jeho kariéru. Velmi pozitivně mluví o přístupu studia Warhorse, které mu stálo po jeho boku po celou dobu vývoje. „Warhorse byli naprosto skvělí. Vždy mě podporovali a od začátku ve mě věřili,“ říká herec.

Mnohem kritičtější je ale vůči zbytku herního průmyslu. Podle Dalea mu samotný úspěch v Kingdom Come nepomohl získat nové role a širší odvětví na něj prakticky nereagovalo. V posledních letech proto začal více působit jako streamer a tvůrce obsahu. Právě díky popularitě Ptáčka si vybudoval silnou komunitu fanoušků na platformách jako Twitch a YouTube.

Jeho situace zároveň odráží širší problémy současného herního průmyslu. Vedle rozsáhlého propouštění a rostoucí konkurence mezi herci se stále častěji diskutuje také o využívání umělé inteligence při dabingu a hereckých výkonech. Konkurence je velká a práce méně placená. Přesto Dale zdůrazňuje, že si role v tuzemském RPG nesmírně váží a na spolupráci s Warhorse Studios vzpomíná velmi pozitivně. Kingdom Come 2 v červnu oslavilo přes 6 milionů prodaných kusů.

Smarty.cz
Tagy:
RPG historická česká hra otevřený svět
Zdroje:
Luke Dale, Firezide Chat
Hry:
Kingdom Come: Deliverance 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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