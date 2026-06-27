Na Steamu odstartoval každoroční letní výprodej. Které hry by vám neměly utéct?

Venku panuje nepěkné horko, což znamená jediné – léto je tady v plné polní a s ním i každoroční letní výprodej na službě Steam. Svým způsobem jde o malou záplatu pro PCčkáře za to, že Rockstar zatím neoznámil PC verzi Grand Theft Auto VI, takže vyhlíženou městskou akci nemohli v tomto týdnu na rozdíl od konzolistů předobjednat.
Tradičně ve slevové akci najdete tisíce titulů, jimiž se můžete prohrabovat téměř donekonečna. Samozřejmě výprodej už není tak silným argumentem k pořízení her jako před lety, jelikož řadu z nich si za sníženou cenu můžete zakoupit v průběhu celého roku v rámci jiných tematických akcí. Přesto se rozhodně najde několik projektů, jež by stály za hřích.
Nejen Kuba by vám například bez okolků doporučil, abyste si v předběžném přístupu koupili skvělou strategii Heroes of Might and Magic: Olden Era (29,99 eur), která úspěšně vrací na výsluní milovanou značku. Neprohloupíte ani s kooperační akcí John Carpenter's Toxic Commando (29,99 eur). Zájemce si jistě najde i Clair Obscur: Expedition 33 (39,99 eur), případně Tainted Grail: The Fall of Avalon (26,39 eur).
Jestliže nechcete moc utrácet, přirozeně zde najdete i armádu postarších titulů za pověstný pakatel. Doporučit lze třeba Metro 2033 Redux za pouhých 99 centů, ale také Ghostwire: Tokyo (5,99 eur) či předělávku Dead Space (5,99 eur). Carrion (1,95 eur) vám mezitím vysvětlí, jaký je život mimozemské, lidi požírající hroudy, aby vás pak The Quarry (5,99 eur) mohlo vystrašit povídačkami od táboráku.
V seznamu najdete i řadu českých, moravských či slovenských projektů. Střílečka s otevřeným světem Gray Zone Warfare (26,79 eur) se v předběžném přístupu nadále skvěle formuje a zrovna včera dostala velký patch zaměřený na PvP, zatímco Kingdom Come: Deliverance II (23,99 eur) udělá radost svou v podstatě kompletní formou. Vynikající Phonopolis od Amanity pak nabízí mírně zlevněnou antiutopii (19,79 eur), Jotunnslayer: Hordes of Hel (8,99 eur) mezitím automatické kosení nepřátel.
Letní výprodej probíhá na Steamu až do 9. července 19:00. Nákupem produktů získáte nejen je, ale také novou edici sběratelských karet. Ve věrnostním obchodě zase najdete tematická pozadí, emotikony i celé herní profily.