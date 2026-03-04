Na Steam se vrátil původní Counter-Strike: Global Offensive

Fanoušci starého dobrého Counter-Striku mají důvod k oslavám. Valve totiž potichu znovu zpřístupnil klasickou verzi Counter-Strike: Global Offensive jako samostatný download na Steamu. Dosud byla původní verze CS:GO dostupná jen uvnitř Counter-Strike 2, což znamenalo, že hráči museli ručně přepínat nastavení a hledat starší build.
Counter-Strike: Global Offensive available on Steam as separate install/download https://t.co/3foewhJwqu pic.twitter.com/PVlfKjkisp— Wario64 (@Wario64) March 3, 2026
Teď je možné stáhnout CS:GO jako samostatnou aplikaci. Zatím ale nejde o plnohodnotný návrat online služby. Při spuštění hry se zobrazí upozornění, že CS:GO není od ledna 2024 oficiálně podporováno. Hra se nepřipojuje k původní síti serverů, takže multiplayer zatím nefunguje. Momentálně jsou tak dostupné pouze offline režimy: trénink s boty, tutorial a mapy z Workshopu. Samozřejmě existuje možnost privátních serverů. Valve zatím k celé situaci nevydalo žádné oficiální vyjádření, takže není jasné, zda jde jen o archivní verzi pro komunitu, nebo o první krok k širšímu návratu klasického CS:GO.
Původní Counter-Strike: Global Offensive vyšel v roce 2012 a stal se jednou z nejúspěšnějších kompetitivních FPS her všech dob. V roce 2023 byl nahrazen právě Counter-Strikeem 2, který sdílel stejné App ID, což dlouho znemožňovalo stáhnout starou verzi odděleně. Pro ty, kteří na starém dobrém CS:GO vyrůstali tak může brzy být důvod si ve hře zavzpomínat na propařené noci a LAN párty.