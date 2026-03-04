Na Steam se vrátil původní Counter-Strike: Global Offensive
Na Steam se vrátil původní Counter-Strike: Global Offensive

4. 3. 2026 12:30

Fanoušci starého dobrého Counter-Striku mají důvod k oslavám. Valve totiž potichu znovu zpřístupnil klasickou verzi Counter-Strike: Global Offensive jako samostatný download na Steamu. Dosud byla původní verze CS:GO dostupná jen uvnitř Counter-Strike 2, což znamenalo, že hráči museli ručně přepínat nastavení a hledat starší build.

Teď je možné stáhnout CS:GO jako samostatnou aplikaci. Zatím ale nejde o plnohodnotný návrat online služby. Při spuštění hry se zobrazí upozornění, že CS:GO není od ledna 2024 oficiálně podporováno. Hra se nepřipojuje k původní síti serverů, takže multiplayer zatím nefunguje. Momentálně jsou tak dostupné pouze offline režimy: trénink s boty, tutorial a mapy z Workshopu. Samozřejmě existuje možnost privátních serverů. Valve zatím k celé situaci nevydalo žádné oficiální vyjádření, takže není jasné, zda jde jen o archivní verzi pro komunitu, nebo o první krok k širšímu návratu klasického CS:GO.

Původní Counter-Strike: Global Offensive vyšel v roce 2012 a stal se jednou z nejúspěšnějších kompetitivních FPS her všech dob. V roce 2023 byl nahrazen právě Counter-Strikeem 2, který sdílel stejné App ID, což dlouho znemožňovalo stáhnout starou verzi odděleně. Pro ty, kteří na starém dobrém CS:GO vyrůstali tak může brzy být důvod si ve hře zavzpomínat na propařené noci a LAN párty.

