Na šotolinu padá sníh. Assetto Corsa Rally dostává první větší update
zdroj: Supernova Games Studios

PC

19. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Láska k šotolině po letech útrap zase úspěšně vzplála, jelikož Supernova Games do předběžného přístupu vydali Assetto Corsa Rally, které už v rozpracované podobě dává najevo, že by ho milovníci adrenalinových závodů neměli minout. Navíc teď před Vánoci dostávají další důvod, proč se do něj za čerstva vypravit.

Studio včera vydalo první velkou obsahovou aktualizaci, která verzi hry povyšuje na 0.2. Vzhledem k tomu, že venku už panuje docela tvrdá zima, update to zdárně reflektuje novou sadou scénářů zasazených do italských Alp, konkrétně do okolí města Livigno, kde se projedete po zasněžené trase Ghiacciodromo Livigno, která je v reálném světě koncipovaná jako unikátní zážitek i jako jezdecká škola.

zdroj: Supernova Games Studios

Ve hře ale slouží jako další výzva poprášená bílým sněhem, kde se vozidla chovají zase trochu jinak a vy tomu musíte uzpůsobit svúj jízdní styl. Jde o ideální místo pro testování schopností aut a vaší kontroly na hlavní i zrcadlově převrácené verzi v tréninku i časovce. Stejně jako to tam ve skutečnosti dělají různé automobilky jako Ferrari, Porsche nebo BMW.

S aktualizací se též rozrůstá vozový park původních deseti vozů o jednu legendární novinku – Alpine A110 z roku 1973. Jde o jeden z nejznámějších vozů své doby, který se pyšní sklolaminátovou lehkou karoserií, motorem umístěným vzadu a slušnou hybností, díky nimž vyniká na technicky náročných tratích. Místní verze je založená na variantě, s níž výrobce ve zmíněném roce získal svůj první titul mistra světa.

Assetto Corsa Rally
Dojmy z hraní
Závodní simulátor Assetto Corsa Rally je vyznání lásky šotolině

Vyvézt ji můžete třeba do 25 nových eventů a vyzkoušet i další změny a novinky, které tým v simulátoru udělal. Je mezi nimi rozšířená podpora volantů, vylepšený force feedback, lepší fyzika na štěrku i asfaltu, přepracovaný zvuk, možnost skrýt informační prvky a řada dalších úprav či oprav.

Pro stále váhající milovníky benzínu je připravená vánoční sleva 20 %, abyste do vozu v Assetto Corsa Rally mohli naskočit za sníženou cenu 23,99 eur, v přepočtu necelých 600 korun.

Závodní S reálnou fyzikou
Supernova Games Studios
Assetto Corsa Rally
Nejnovější články