Na God of War Laufey se dlouho čekat nebude. Neohrožená Faye má datum vydání
zdroj: Sony Santa Monica

Na God of War Laufey se dlouho čekat nebude. Neohrožená Faye má datum vydání

PlayStation 5

27. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

God of War Laufey
God of War Laufey
God of War Laufey
Galerie

Je příjemné, když se pozitivní spekulace potvrdí. Okamžitě po oznámení studia Santa Monica, že God of War Laufey vyjde na fyzickém nosiči, začali fanoušci i insideři odhadovat, že zajímavá odbočka vyjde dříve, než by mnozí mohli očekávat. Domněnka, která se potvrdila na Comic-Conu v San Diegu.

Tvůrčí tým neotálel a krátkým videem oznámil přesné datum vydání, které připadá už na 16. února 2027. Od bližšího seznámení s Kratovou ženou Faye i kosmickou želatinovou kostkou Phranquem nás tak dělí necelých sedm měsíců. Současně jde o příjemnou připomínku toho, že hráči nemusí na vydání velké hry čekat několik let od jejího oznámení, ale lze to provést i rychleji.

zdroj: Sony Santa Monica

Vybrané datum je nicméně trochu svérázné, protože přinese souboj značek PlayStationu a Xboxu. Hned 23. února totiž vychází nový Fable. Vzhledem k tomu, že pohádkové RPG se poprvé oznámilo v roce 2020, následně si prošlo delším vývojem a dočkalo se hned několika odkladů, se někteří začínají bát neblahého vlivu na potenciální prodeje. Na druhou stranu oba tituly jsou dost odlišné a rozhodně existuje dostatek prostoru, aby mohly koexistovat.

Datum vydání ovšem nebylo jedinou novinkou z Comic-Conu. Během panelu vystoupil i kreativní ředitel Cory Barlog, který oficiálně a dodatečně potvrdil, že studio kromě Laufey pracuje rovněž na další hře z tohoto univerza, tentokrát opět s Kratem v hlavní roli, přičemž její příběh bude přímo navazovat na únorovou „odbočku“.

God of War Laufey
Novinky
Negativní ohlasy hlavní představitelku God of War Laufey nechávají chladnou

„Faye je sice něco jiného, ale stále je součástí širší tapisérie toho, co chceme prozkoumat: Všechny ty různé postavy, které se v ní objevují. Ale samozřejmě hry s Kratem tu budou vždycky po celou dobu existence série. A z toho máme obrovskou radost,“ rozpovídal se.

Santa Monica tak chce zjevně vytvořit širší univerzum, kde každá zajímavá postava postupně dostane více prostoru. Proto bych se nedivil, kdyby časem dorazil projekt, kde se zhostíte třeba dospělejšího Atrea. To už ale předbíhám, nejdříve je třeba zjistit, jestli o podobné věci, které zkusí přinést God of War Laufey, bude zájem.

Smarty.cz
Tagy:
akční god of war severská mytologie
Zdroje:
Gematsu, IGN, Sony Santa Monica
Hry:
God of War Laufey
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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