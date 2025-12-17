Na Dead Island 3 si ještě počkáme, ale pořád o 7 let míň než na dvojku

Série Dead Island se nechystá sklidit motorovou pilu do kouta garáže. Studio Dambuster nedávno naznačili, že po překvapivě povedené dvojce chystají pokračování, což potvrzuje i veřejně dostupná dokumentace s finančními výsledky za uplynulý fiskální rok. Britský tým podle nich pracuje na Dead Islandu 3, s jehož vydáním cílí na první polovinu roku 2025. Dokument hru přímo jmenuje a uvádí se v něm, že tempo vývoje nabírá na rychlosti.
Z dostupných informací vyplývá, že se projekt nachází v rané fázi produkce a z větší části na papíře, tedy se pracuje na návrzích herních mechanismů, postav, světa i příběhu. Interní odhad počítá s pětiletým odstupem od předchozího dílu.
Samotné studio Dambuster existenci pokračování lehce naznačilo už dříve v příspěvku na Steamu. „Dambuster Studios už si razí cestu k tomu, co přijde dál,“ stálo v něm s dodatkem, že detaily zatím zůstanou pod pokličkou, ale že nákaza po 14 letech a 20 milionech lovců zombíků v Dead Islandu 2 zdaleka nekončí.
Pokud by zombie akce skutečně dorazila v roce 2028, bude vývoj o poznání rychlejší než její předchůdce. Druhý díl potrápil mimořádně problematickýá cesta na svět, který se táhl skoro deset let. Poprvé byl oznámený už v roce 2014, posléze se u něj ale vystřídalo vícero studií a až v roce 2019 si ho převzalo interní studio vydavatelství Deep Silver, které ho dotáhlo až ke zdárnému vydání. První dva díly tak od sebe nakonec dělilo dlouhých 12 let.
„Dead Island 2 zvládl utéct z vývojářského pekla, aby vás na oplátku uvrhl do pekelně krásného a odporného Los Angeles. Výsledkem je zábavné zombie béčko, které se vyžívá v brutalitě a nechá vás si ji vychutnat do poslední kapky mozkomíšního moku,“ napsala jsem před dvěma lety v recenzi.
O Dead Island 3 zatím nevíme prakticky nic konkrétního, ale fakt, že vývoj už běží a má stanovené časové okno, naznačuje, že se tentokrát možná zvládne vyhnout pobytu v pekle. Na návrat tropického masakru si nicméně ještě nějaký ten pátek počkáme i při dodržení vytyčeného termínu.