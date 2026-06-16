Multiplayerový Zaklínač bude zřejmě free-to-play kooperace pro mobily a PC
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Multiplayerový Zaklínač bude zřejmě free-to-play kooperace pro mobily a PC

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

CD Projekt RED se naplno pouští do světa Zaklínače. Momentálně vzniká hned několik projektů z univerza Andrzeje Sapkowského v čele se Zaklínačem 4, rozšířením pro Zaklínače 3: Divoký hon, remakem první hry a taky tajemným Projectem Sirius. Právě o posledním jmenovaném toho víme zdaleka nejméně, což s odkazem na interní zdroje teď mění server MP1st.

Zaklínač 3: Divoký hon - Songs of the Past
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Podle neoficiálních informací půjde o free-to-play kooperační akční RPG zaměřené na PC a mobilní zařízení, zatímco konzolové verze zatím nejsou součástí plánů. Děj by se měl odehrávat v době, kdy byl Geralt z Rivie ještě mladým zaklínačem. Hráči však nebudou ovládat Geralta ani žádnou známou postavu. Místo toho si vytvoří vlastního zaklínače s možností upravit vzhled, pohlaví a další charakteristiky.

Hratelnost má vycházet z klasických zaklínačských kontraktů. Hráči budou vyrážet do lesů, vesnic, kobek a ruin lovit monstra, plnit úkoly a rozvíjet své schopnosti. Soubojový systém údajně využívá dovednostní model založený na přesném načasování. Důležitou roli budou hrát úskoky, blokování, parírování i finišery. Chybět nemají ani znamení, lektvary a specializace inspirované jednotlivými zaklínačskými školami.

No, nechme se překvapit, ale další free-to-play hra s mikrotransakcemi, která bude mířit na mobily docela můj zájem ochladila, byť jde o mé oblíbené univerzum. Je důležité zdůraznit, že jde stále pouze o neoficiální informace. Samotný CD Projekt RED projekt Sirius už dříve potvrdil, ale většinu detailů nadále tají.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer série zaklínač
Zdroje:
MP1st
Hry:
Project Sirius (Zaklínač)
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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