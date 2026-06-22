Multiplayer do The Last of Us: Part II nakonec existuje. Je ale dílem nadšeného fanouška
zdroj: Naughty Dog

Multiplayer do The Last of Us: Part II nakonec existuje. Je ale dílem nadšeného fanouška

PlayStation 4

22. 6. 2026 17:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Galerie

Hry pro více hráčů v postapokalyptickém depresivním světě The Last of Us: Part II jsme se nakonec nedočkali. Samostatný online titul na motivy režimu Factions pro první díl studio před nějakou dobou zrušilo, což znamenalo i propuštění několika zaměstnanců. Naděje ovšem stále existuje, ačkoliv jen na PC a v neoficiální podobě.

Tvůrce s přezdívkou Speclizer, který má za sebou řadu modifikací pro druhý díl série, pracuje na vlastním multiplayeru, z něhož o víkendu vypustil celých 25 minut záběrů. Ačkoliv stále nenabízí finální podobu, jde o pokročilou fázi, kde většina základních mechanismů už funguje tak, jak má.

Ze začátku ukazuje lobby, kde si vyberete mapu i výbavu. K dispozici bude hlavní a sekundární zbraň, ale také tři místa pro speciální schopnosti. Následně se konečně pustí do zápasu jeden na jednoho na vlastní rozpracované mapě, aby se následně ještě podíval do lokace, kterou převzal přímo z příběhové kampaně.

The Last of Us
Aktuality
Třetí série The Last of Us obsadila dvě prominentní postavy

Modifikaci vyvíjí od letošního ledna, přičemž na Speclizerově kanálu najdete řadu videí, kde dokumentuje vývojový proces. Samozřejmě jde o neoficiální přídavek, takže v některých ohledek výsledek asi nebude ideální. Obecně by ale měl věrně zachycovat zážitek, jakým byl překvapivě vydařený multiplayer u jedničky.

V této době se počítá s tím, že neoficiální hra pro více hráčů pro The Last of Us: Part II vyjde ještě v průběhu letošního září. Samozřejmě ale existuje ještě možnost, že PlayStation bude chtít zasáhnout a proti modifikaci zkusí právně bojovat. Snad budou rozumní, jelikož jistě existuje řada fanoušků, kteří jsou na ni zvědaví.

Smarty.cz
Tagy:
stealth akční 3rd person
Zdroje:
Eurogamer, Naughty Dog, Specilizer
Hry:
The Last of Us: Part II
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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