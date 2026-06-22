Multiplayer do The Last of Us: Part II nakonec existuje. Je ale dílem nadšeného fanouška

Hry pro více hráčů v postapokalyptickém depresivním světě The Last of Us: Part II jsme se nakonec nedočkali. Samostatný online titul na motivy režimu Factions pro první díl studio před nějakou dobou zrušilo, což znamenalo i propuštění několika zaměstnanců. Naděje ovšem stále existuje, ačkoliv jen na PC a v neoficiální podobě.
Tvůrce s přezdívkou Speclizer, který má za sebou řadu modifikací pro druhý díl série, pracuje na vlastním multiplayeru, z něhož o víkendu vypustil celých 25 minut záběrů. Ačkoliv stále nenabízí finální podobu, jde o pokročilou fázi, kde většina základních mechanismů už funguje tak, jak má.
Ze začátku ukazuje lobby, kde si vyberete mapu i výbavu. K dispozici bude hlavní a sekundární zbraň, ale také tři místa pro speciální schopnosti. Následně se konečně pustí do zápasu jeden na jednoho na vlastní rozpracované mapě, aby se následně ještě podíval do lokace, kterou převzal přímo z příběhové kampaně.
Modifikaci vyvíjí od letošního ledna, přičemž na Speclizerově kanálu najdete řadu videí, kde dokumentuje vývojový proces. Samozřejmě jde o neoficiální přídavek, takže v některých ohledek výsledek asi nebude ideální. Obecně by ale měl věrně zachycovat zážitek, jakým byl překvapivě vydařený multiplayer u jedničky.
V této době se počítá s tím, že neoficiální hra pro více hráčů pro The Last of Us: Part II vyjde ještě v průběhu letošního září. Samozřejmě ale existuje ještě možnost, že PlayStation bude chtít zasáhnout a proti modifikaci zkusí právně bojovat. Snad budou rozumní, jelikož jistě existuje řada fanoušků, kteří jsou na ni zvědaví.