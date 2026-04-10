zdroj: Youtube

PC PlayStation 5 Xbox Series

Mučeníčko, mučení, to je moje potěšení. Sadisty zaujme nový Inquisitor Simulator

10. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Inquisitor Simulator
Inquisitor Simulator
Inquisitor Simulator
Galerie

Mezi další bizarní simulátory se přidá Inquisitor Simulator, hra s velmi temným tématem, která se ale naštěstí nebere moc vážně. Stanete v čele inkvizičního kláštera, kde bude vaším úkolem potírat nadpřirozeno. Ve světě, kde vše není zlé a vše není lidské, se musíte spoléhat na víru, instikt a občas i čistou náhodu.

Hra ale nebude jen o důmyslném mučení ve snaze vytáhnout z potenciálních kacířů přiznání. Do správy vám bude svěřený celý klášter, takže budete řídit mnichy, opravovat bortící se omítku, rozšiřovat archivy, ale taky spravovat věznici plnou (někdy) právem uvězněných zločinců. Manažerskou část simulátoru pak doplní i ta krvavější – budete mučit, provádět rituály a psychologickým nátlakem hovořit s obviněnými. Rozhodnutí, kdo je vinen, je pak čistě na vás.

Tam, kde nepomůže vlídné slovo nebo natažení na skřipec, se může hodit lektvar a s ním spojený propracovaný systém alchymie se spoustou nápomocných i nevyzpytatelných tinktur. Vyšetřovat nebudete zločiny, ale obcování s ďáblem a nižšími démony, kdy na každého platí trochu něco jiného, byť rozžhaveným pohrabáčem jistě neuděláte chybu nikdy.

Právě experimenty s různými nástroje budou v potírání zla klíčové. Na každou entitu platí něco trochu jiného, přičemž inkviziční manuál je poměrně strohý, takže na spoustu postupů musíte přijít díky vlastnímu úsudku. Hra se pak nebojí vtípků a nadsázky, přičemž nikdo neřekl, že musíte hrát za toho nejsvatějšího a nejfanatičtějšího inkvizitora, klidně se můžete pokusit všechny přetáhnout na stranu zla.

Inquisitor Simulator ještě nemá ani přibližné datum vydání, dočkáme se však na PC a konzolích. Pokud vás hra zaujala, můžete si ji na Steamu alespoň přidat do seznamu přání.

Smarty.cz
Tagy:
středověk simulator inkvizice
Zdroje:
Fulqrum Publishing
Hry:
Inquisitor Simulator
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení

Nejnovější články