Mučeníčko, mučení, to je moje potěšení. Sadisty zaujme nový Inquisitor Simulator

Mezi další bizarní simulátory se přidá Inquisitor Simulator, hra s velmi temným tématem, která se ale naštěstí nebere moc vážně. Stanete v čele inkvizičního kláštera, kde bude vaším úkolem potírat nadpřirozeno. Ve světě, kde vše není zlé a vše není lidské, se musíte spoléhat na víru, instikt a občas i čistou náhodu.
Hra ale nebude jen o důmyslném mučení ve snaze vytáhnout z potenciálních kacířů přiznání. Do správy vám bude svěřený celý klášter, takže budete řídit mnichy, opravovat bortící se omítku, rozšiřovat archivy, ale taky spravovat věznici plnou (někdy) právem uvězněných zločinců. Manažerskou část simulátoru pak doplní i ta krvavější – budete mučit, provádět rituály a psychologickým nátlakem hovořit s obviněnými. Rozhodnutí, kdo je vinen, je pak čistě na vás.
Tam, kde nepomůže vlídné slovo nebo natažení na skřipec, se může hodit lektvar a s ním spojený propracovaný systém alchymie se spoustou nápomocných i nevyzpytatelných tinktur. Vyšetřovat nebudete zločiny, ale obcování s ďáblem a nižšími démony, kdy na každého platí trochu něco jiného, byť rozžhaveným pohrabáčem jistě neuděláte chybu nikdy.
Právě experimenty s různými nástroje budou v potírání zla klíčové. Na každou entitu platí něco trochu jiného, přičemž inkviziční manuál je poměrně strohý, takže na spoustu postupů musíte přijít díky vlastnímu úsudku. Hra se pak nebojí vtípků a nadsázky, přičemž nikdo neřekl, že musíte hrát za toho nejsvatějšího a nejfanatičtějšího inkvizitora, klidně se můžete pokusit všechny přetáhnout na stranu zla.
Inquisitor Simulator ještě nemá ani přibližné datum vydání, dočkáme se však na PC a konzolích. Pokud vás hra zaujala, můžete si ji na Steamu alespoň přidat do seznamu přání.