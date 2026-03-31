Mrazivý survival The Long Dark u konce. Vyšla poslední příběhová epizoda. Co bude dál?
zdroj: tisková zpráva

Mrazivý survival The Long Dark u konce. Vyšla poslední příběhová epizoda. Co bude dál?

PlayStation 4 PC MAC Xbox One Linux Switch

31. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

The Long Dark
The Long Dark
The Long Dark
Galerie

Po letech postupného vyprávění se příběhová linie Wintermute v arktickém survivalu The Long Dark konečně uzavírá, ale podle studia Hinterland to rozhodně neznamená konec dalšího vývoje. Jak sami autoři zdůrazňují, jde spíš o završení jedné kapitoly než definitivní tečku za celým projektem.

Dnes vychází pátá epizoda s názvem The Light at the End of All Things, která uzavírá příběh budovaný po částech několik let. První dvě epizody dorazily už v roce 2017 spolu s plnou verzí hry, takže na finále si hráči počkali opravdu dlouho. Šéf studia Hinterland Raphael van Lierop v březnovém vývojářském deníku dodal, že jde o konec jedné éry. Zároveň naznačil, že studio konečně může otevřeněji mluvit o svých dalších plánech, které zahrnují jak pokračující podporu The Long Dark, tak práci na Blackfrost: The Long Dark 2 i další zatím neoznámené projekty.

the-long-dark-review-1
Recenze
The Long Dark - recenze

Otázka, jestli to znamená i konec samotného The Long Dark, se tak nabízela sama. Van Lierop ji ale mírní: „Nejde o konec smysluplného vývoje The Long Dark,“ vysvětluje s tím, že uzavření příběhové kampaně Wintermute je především splnění dlouholetého slibu fanouškům a důležitý milník. „Není to úplný konec, ale určitý konec,“ doplňuje s tím, že konkrétnější plány na období po vydání páté epizody studio představí až dodatečně.

Je také dobré připomenout, že příběhový režim funguje odděleně od sandboxového Survival módu, který dál staví hráče proti nehostinné arktické přírodě. Pátá epizoda navíc zatím nevychází na Nintendo Switch, protože schvalovací proces na této platformě trvá déle než jinde. Autoři doufají ve vydání do konce dubna, ale termín se může ještě posunout.

 

Samotné finále se podle vývojářů liší i strukturou. Oproti předchozím epizodám je přímočařejší, aby dokázalo příběh uzavřít, přesto má nabídnout zhruba 12 až 15 hodin hraní. To z něj dělá poměrně robustní zakončení, protože předchozí čtyři epizody dohromady přesahují třicet hodin. Van Lierop zároveň upozorňuje nové hráče, aby při průchodu jednotlivými epizodami brali v potaz dobu jejich vzniku. „Každá epizoda odráží období, ve kterém ji tým vytvářel,“ připomíná s tím, že nástroje i zkušenosti studia se postupně zlepšovaly. Jinými slovy – starší části mohou působit jinak než ty novější, ale patří to k přirozenému vývoji projektu, který vznikal napříč mnoha lety.

The Long Dark si můžete zahrát na PC, Xboxu One, PS4 a Nintendu Switch. V režimu zpětné kompatibility samozřejmě i na současných konzolích.

Smarty.cz
Tagy:
mráz zima survival příběhová
Zdroje:
Hinterland
Hry:
The Long Dark
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

ZERO PARADES: For Dead Spies – Datum vydání
ZERO PARADES: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu

Nejnovější články