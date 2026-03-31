Mrazivý survival The Long Dark u konce. Vyšla poslední příběhová epizoda. Co bude dál?

Po letech postupného vyprávění se příběhová linie Wintermute v arktickém survivalu The Long Dark konečně uzavírá, ale podle studia Hinterland to rozhodně neznamená konec dalšího vývoje. Jak sami autoři zdůrazňují, jde spíš o završení jedné kapitoly než definitivní tečku za celým projektem.
Dnes vychází pátá epizoda s názvem The Light at the End of All Things, která uzavírá příběh budovaný po částech několik let. První dvě epizody dorazily už v roce 2017 spolu s plnou verzí hry, takže na finále si hráči počkali opravdu dlouho. Šéf studia Hinterland Raphael van Lierop v březnovém vývojářském deníku dodal, že jde o konec jedné éry. Zároveň naznačil, že studio konečně může otevřeněji mluvit o svých dalších plánech, které zahrnují jak pokračující podporu The Long Dark, tak práci na Blackfrost: The Long Dark 2 i další zatím neoznámené projekty.
Otázka, jestli to znamená i konec samotného The Long Dark, se tak nabízela sama. Van Lierop ji ale mírní: „Nejde o konec smysluplného vývoje The Long Dark,“ vysvětluje s tím, že uzavření příběhové kampaně Wintermute je především splnění dlouholetého slibu fanouškům a důležitý milník. „Není to úplný konec, ale určitý konec,“ doplňuje s tím, že konkrétnější plány na období po vydání páté epizody studio představí až dodatečně.
Je také dobré připomenout, že příběhový režim funguje odděleně od sandboxového Survival módu, který dál staví hráče proti nehostinné arktické přírodě. Pátá epizoda navíc zatím nevychází na Nintendo Switch, protože schvalovací proces na této platformě trvá déle než jinde. Autoři doufají ve vydání do konce dubna, ale termín se může ještě posunout.
Samotné finále se podle vývojářů liší i strukturou. Oproti předchozím epizodám je přímočařejší, aby dokázalo příběh uzavřít, přesto má nabídnout zhruba 12 až 15 hodin hraní. To z něj dělá poměrně robustní zakončení, protože předchozí čtyři epizody dohromady přesahují třicet hodin. Van Lierop zároveň upozorňuje nové hráče, aby při průchodu jednotlivými epizodami brali v potaz dobu jejich vzniku. „Každá epizoda odráží období, ve kterém ji tým vytvářel,“ připomíná s tím, že nástroje i zkušenosti studia se postupně zlepšovaly. Jinými slovy – starší části mohou působit jinak než ty novější, ale patří to k přirozenému vývoji projektu, který vznikal napříč mnoha lety.
The Long Dark si můžete zahrát na PC, Xboxu One, PS4 a Nintendu Switch. V režimu zpětné kompatibility samozřejmě i na současných konzolích.