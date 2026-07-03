Mračna nad Obsidianem? Studio by mohlo doplatit na restart Xboxu

Aktuální velké změny v herní divizi Microsoftu by zjevně mohli odskákat i RPG veteráni. Po zprávách o tom, že společnost uvažuje o zavření minimálně pět studií, mezi nimiž mají být Arkane, Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory nebo Undead Labs, výčet možná doplní zkušení lidé z Obsidian Entertainment.
Tým stojící za hity, jako je Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas či Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, je podle webu The Game Business dalším, který aktuálně vyjednává s Microsoftem o své budoucnosti, aby se vyhnul uzavření. Na stole by tedy byl odkup někým dalším, opětovné osamostatnění, případně zeštíhlení studia.
Konkrétní zpráva o hrozbě je u Obsidianu poměrně stručná, nicméně tamní novinář Christopher Dring poznamenal, že u některých týmů panuje pocit, že jsou trestaní za slabé výsledky Call of Duty, především pak nejnovějšího Black Ops 7, které zklamalo ve všech oblastech.
Někteří by následně mohli spekulovat nad tím, že za změny mohou rovněž podměrečné výsledky posledních několika her studia. Konkrétně přichází na mysl The Outer Worlds 2 a Avowed, které zklamaly jak s ohledem na kritické přijetí, tak nakonec i tím korporátně důležitějším, čímž jsou prodeje a výdělečnost. Nicméně Dring zmiňuje, že ani pětinásobek jejich výsledku by nedokázal vykompenzovat propad blockbusterové akční série.
Nakonec tak velká část produkce Xboxu v porovnání s ní a dalšími hity, jako je World of Warcraft, Minecraft či mobilní Candy Crush, vypadá v podstatě bezvýznamně. I proto se někteří zaměstnanci mají domnívat, že zavírání studií je vysloveně zbytečné. A pokud si někdo myslí, že může vzít rozpočet zrušených týmů, nasměřovat ho třeba na Halo a udělat z něho najednou hit s průměrným hodnocením 95 % na Metacriticu, trpí podle nich bludy.
Proti informacím o ohrožení Obsidianu se nicméně staví Jason Schreier, který spekulace zkouší vyvracet. Mnohé detaily ohledně propuštění jsou prý sice nejasné, ale podle jeho zdrojů si Xbox chce Obsidian ponechat. Dokud však situaci oficiálně neokomentuje Microsoft nebo studio, nic není vysloveně ložené.
Ona by ostatně mohla být pravda na obou tvrzeních. Ve společnosti aktuálně panuje značný vnitřní chaos a situace se asi bude ještě značně měnit, než dojde k finálnímu „velkému restartu“, který má odstartovat 6. července. Proto firma jednou může přemýšlet a diskutovat nad změnami v Obsidianu, aby se třeba nakonec rozhodla, že se restrukturalizace zrovna tohoto týmu nakonec nedotkne. Jedno je ovšem jisté – změny budou opět značné a o práci přijde řada lidí napříč celou herní divizí.