MotoGP 26 nepřekvapí. Přijede s novou fyzikou i propracovanější kariérou

6. 3. 2026 13:30

Pokud se Milestone může spoléhat na některou ze svých značek, je to určitě MotoGP s oficiální licencí královny závodů jednostopých strojů. Podobně jako ostatní sportovní hry vychází každoročně a výjimkou nebude ani letošek, během něhož se představí MotoGP 26.

Už ze včerejšího oznámení je snad každému jasné, že nesmí čekat velkou revoluci. Spíše jde o další menší evoluční krok, s nímž se série pokusí zase o kousek přiblížit reálným závodům, aktualizovaným pro letošní šampionát. Znovu se tak dočkáte oficiálních jezdců, týmů, motorek a pečlivě naskenovaných okruhů, přirozeně včetně toho brněnského. Statistiky jezdců navíc reflektují události v sezóně.

Pro aktualizování soupisek by stačil pouhý update, proto je studio musí doplnit několika dodatečnými novinkami. Už po několikáté tak slibuje přepracovaný systém fyziky, ve které na pohybu jezdce záleží více než když předtím. Navíc dojde na řadu pomocníků, aby do hry mohli pohodlně naskočit i naprostí nováčci. Je proto na vás, jestli chcete čirou arkádu, nebo přilnete k simulační stránce. Nehledě na to se úroveň obtížnosti ostatních jezdců může upravovat adaptivně v reakcích na vaše zlepšení.

Star Wars: Galactic Racer
Novinky
Pamatujete Episode I: Racer? Star Wars: Galactic Racer vrací kluzákové závody ve velkém stylu

Slušným rozšířením konečně projde kariérní režim, kde svou legendu provedete od začátků až k fanfárám při vítězství v šampionátu. Buď si vytvoříte vlastního jezdce, případně si zvolíte existujícího. V každém případě vás kromě jízdy čeká vyjednávání kontraktů, tiskové konference a vývoj superbiků. Pro trénink či odreagování se také můžete věnovat jízdě na ploché dráze, minibiku, supermotu, nebo osedlat některou z produkčních verzí motorek s upravenou fyzikou.

MotoGP 26 vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 1 a 2. Titul slibuje podporu hraní mezi platformami, z níž je ovšem kvůli své specifičnosti vyřazená varianta pro Switch.

Ondřej Partl
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
