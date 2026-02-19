Monster Hunter Wilds se možná chystá na Switch 2. Utáhne ho hardware?

Loňský akční spektákl Monster Hunter Wilds se s velkou pravděpodobností dočká vydání na Nintendo Switch 2. Datamineři tvrdí, že v nejnovější aktualizaci hry objevili další náznaky chystané verze pro novou konzoli – a tentokrát jde o víc než jen textové řetězce. V nových souborech narazili na skrytý tutorialový obrázek zobrazující lokální multiplayer na Switchi 2.
Nejde přitom o první náznak. Už dříve se v zákulisních souborech objevily odkazy na verzi pro Switch 2, včetně zmínek o bezdrátovém multiplayeru, grafických presetech a údajně až třech stech parametrech rozdělených mezi čtyři platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series a právě Switch 2. Zajímavé je, že nová aktualizace tyto starší textové řetězce odstranila, což může být buď náhoda, nebo snaha zahladit stopy.
Podle dřívějších úniků by dockovaný Graphics Mode na Switchi 2 běžel v rozlišení 1080p a měl mít vyšší kvalitu stínů než nejnižší „Very Low“ preset na PC. Vzhledem k tomu, že PC verze Wilds čelila od vydání problémům s výkonem, by bylo poměrně ambiciozní hru na handheld portovat. Zřejmě s nutnými a znatelnými grafickými kompromisy.
Oficiální potvrzení ze strany Capcom zatím neexistuje. Historie ale naznačuje, že by takový krok nebyl překvapivý. Capcom dlouhodobě podporuje platformy Nintenda a chystaný Resident Evil Requiem má na Switch 2 vyjít hned při uvedení. Obě hry přitom pohání stejný RE Engine, který je ale přece jen lépe optimalizovaný na vykreslování kompaktnějších úrovních, než otevřených světů. Stačí vzpomenout na výkon Dragon's Dogma 2.