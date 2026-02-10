Monster Hunter Wilds obdrží velké rozšíření o rozloze Iceborne nebo Sunbreak

Monster Hunter Wilds slaví rok od vydání a po menších DLC i obsahových updatech se podpora hry přesouvá do další fáze. Capcom totiž potvrdil, že hra dostane plnohodnotné, velké rozšíření po vzoru Iceborne pro Monster Hunter World nebo Sunbreak pro Monster Hunter Rise. Základní hra se mezitím chystá na své opravdu poslední aktualizace.
Producent série Ryozo Tsudžimoto oznámil během videa k prvnímu výročí hry, že tým už pracuje na datadisku. Vydání později v roce není vyloučené, více detailů chce Capcom odhalit v průběhu léta. Zanedlouho dorazí update 1.041, který bude poslední velkou obsahovou aktualizací pro samotnou základní hru.
Výroční event poběží od 18. února do 19. března a působí trochu jako rozlučka s dosavadním cyklem podpory. Všechny sezónní eventy se vrátí v rotaci a hráči dostanou možnost znovu získat výbavu, kterou třeba dříve nestihli.
Největší výzvou budou nové desetihvězdičkové questy, které přinesou návrat čtyř dřívějších Arch-tempered monster a k nim i zcela nového Arch-tempered Arkvelda v samostatném permanentním úkolu. Odměnou za splnění těchto nejtěžších výzev budou přívěsky Timeworn Charms, které výrazně zvyšují šanci na získání vzácných talismanů.
Capcom zároveň potvrdil i další technické úpravy, které se týkají hlavně kritizované PC verze. S aktualizací 1.041 dorazí další optimalizace CPU a GPU, možnost ručně nastavit LOD a také revize paměťových procesů s cílem najít další rezervy pro zlepšení výkonu. Studio připomíná, že na optimalizacích pracuje už několik měsíců a podle všeho se situace skutečně postupně zlepšuje. Tak po roce snad konečně.
Monster Hunter Wilds můžete hrát na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.