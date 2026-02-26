Monster Hunter, Elder Scrolls i golf. PlayStation odhaluje březnovou nabídku PS Plus

PlayStation zveřejňuje březnovou nabídku her, které si do knihovny můžete přidat v rámci předplatného PS Plus. Od 3. března si tak můžete doplnit herní resty golfem PGA Tour 2K25, lovením monster v Monster Hunter Rise, farmařením Slime rancher 2 a MMORPGThe Elder Scrolls online. Rozšířit si herní sbírku o tyto tituly budete mít čas do 6. dubna.
PGA Tour 2K25 je povedenou simulací golfu, konkrétně turnají The PGA Championship, The U.S. Open a The Open Championship. Propracovat se můžete žebříčky těch nejlepších hráčů světa v režimu MyCareer, stejně tak si ale můžete vytvořit vlastního hráče díky novým možnostem úprav MyPlayer, vylepšeným stromům dovedností a pokročilým nástrojům designu greenů. Partičku si můžete zahrát i online díky cross-platform multiplayeru. Hra je dostupná pro PS5.
Monster Hunter Rise, který je portovaný na PS4 a PS5 z Nintenda Switch vás opět vyšle po stopách přerostlých monster, které musíte lovit a z jejich kůži vyrábět nové zbraně i zbroj. Rise se stal obrovským hitem díky akčnější a rychlejší hratelnosti i promakanému coopu, kde se můžete bestiím snažit dostat na kobylku až ve čtyřech hráčích. Návykové kolečko přípravy, lovu a upgradu vybavení vás u hry udrží desítky hodin.
Podobně návyková může být i farmařící cozy hra Slime Rancher 2 pro PS5. Na Duhovém ostrově se staráte o vlastní farmu, na které chováte různorodý sliz. Nechybí však ani pátrání po pradávných obyvatelích ostrova a rozmanité aktivity, které je nutné pro správné fungování farmy plnit. Včetně třeba sbírky materiálů z ostrova a vystavení v muzeu.
Poslední hrou v březnovém katalogu je The Elder Scrolls Online ve verzi The Gold Road pro PS5 a PS4. Zavítat do Tamrielu můžete téměř kompletním balíku obsahu, kterému chybí pouze obsah vydaný v roce 2025. Ať už zavítáte do Morrowindu, bran Oblivionu nebo četných PvP zón, čeká na vás poctivé MMORPG z Tamrielu.
Do 2. března máte navíc poslední možnost přidat si do knihovny únorové hry Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros a Ace Combat 7: Skies Unknown.