Moddeři oživují krásy Dark Souls II s path tracingem

Temná klasika Dark Souls II se po letech dočkala neoficiálního technologického upgradu. Komunita kolem projektu Dark Souls Lighting Engine totiž spustila veřejnou betu módu, který do hry přidává path tracing, jednu z nejpokročilejších metod nasvícení.
Původní verze hry vznikla ještě pro PlayStation 3 a Xbox 360. To se teď mění alespoň na PC, kde si hráči mohou nový mód vyzkoušet v rámci veřejného testování. Path tracing simuluje chování světla s mnohem větší přesností než klasické metody. Výsledkem je realističtější nasvícení, lepší kontrast a celkově živější prostředí. Podle autorů modifikace pomáhá také maskovat opakující se textury a rozbíjet vizuální monotónnost starší grafiky.
@DS2LightingMod Path Tracing Comparison! [full video below] #darksouls2 pic.twitter.com/2EpxivTbYi— Crest (@CrestfallenYT) April 22, 2026
Z ukázky výše je jasné, že hra neskutečně prohlédla a strčí do kapsy i pozdější a technologicky pokročilejší soulsovky. Zatím je mód k vyzkoušení přes komunitní Discord, jakmile s ním budou tvůrci hotovi, bude k dispozici i na modderské platformě Nexus Mods. Jak už to u podobných projektů bývá, jde o experimentální verzi, která ještě potřebuje doladit.
Dark Souls II se při vydání potýkala s kritkou kvůli designu bossů a zastaralému technickému stavu. Hra si ale prošla zajímavým obloukem vykoupení, kdy dnes naopak patří mezi ty oblíbenější díly a právě moderní grafické technologie mu můžou vdechnout nový život.