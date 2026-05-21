MOBA propadák od Quantic Dream končí. Star Wars: Eclipse ale prý neovlivní

Quantic Dream ukončuje svůj první live-service projekt Spellcaster Chronicles jen pár měsíců po spuštění, ale zároveň ujišťuje fanoušky, že vývoj Star Wars Eclipse pokračuje dál. Free-to-play Spellcasters Chronicles skončí už 19. června, jen pár měsíců po spuštění v early accessu. Hra kombinovala MOBA a deckbuilding mechaniky a měla stavět na komunitně řízeném vyprávění, ale očividně nedokázala prorazit.
Quantic Dream ve svém vyjádření odkazuje na formulku o náročných podmínkách trhu a chystaé interní reorganizaci. Zatím není jasné, zda změny povedou i k propouštění, studio ale tvrdí, že se pokusí zaměstnance přesouvat na jiné projekty. Součástí oznámení bylo i krátké ujištění, že Star Wars: Eclipse není zrušením Spellcasters Chronicles nijak ovlivněné a vývoj pokračuje podle plánu.
To je důležité hlavně proto, že kolem hry se v posledních měsících objevovaly pochybnosti. Už dřívější zprávy naznačovaly pomalý postup vývoje a spekulovalo se, že mateřská společnost NetEase může projekt přehodnotit, pokud nové hry studia neuspějí.
— Quantic Dream (@Quantic_Dream) May 20, 2026
Star Wars: Eclipse bylo oznámeno už v roce 2021 a od té doby o něm prakticky nepadly žádné konkrétní informace. Proto část komunity zůstává skeptická a bere nové vyjádření spíš jako uklidňování investorů a fanoušků než důkaz, že je hra opravdu v dobré kondici. Každopádně Spellcasters Chronicles se přidává k rostoucímu seznamu neúspěšných live-service her, zatímco Star Wars: Eclipse dál zůstává jednou z nejdéle vyvíjenou hrou současnosti.