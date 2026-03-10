Mistři remasterů si berou na paškál kultovní akci SiN. Vyjde ještě letos

Pamatujete na střílečku SiN z roku 1998? Narativní akce tehdy ždímala Quake II Engin na maximum a byla pokládána za technologický vrchol své doby, byť občas s neobroušenými hranami. Mistři remaků a remasterů z Nightdive letos SiN Reloaded představí novému publiku ve špičkovém remasteru.
Propagačním materiálům tehdy vévodila hlavní záporáčka v podobě nesmyslně hlubokého dekoltu doktorky Elexis Sinclaire. Šéfka megakorporace SinTEK industries, která se v blízké dystopické budoucnosti snaží objevit lék na nesmrtelnost... samozřejmě s hodně extrémními a neetickými pokusy na lidech z ulic. A tak nastal čas popadnout dvojici vysokorážních pistolí a jít si to vyříkat s korporátní ochrakou a mutanty hezky v devadesátkovém stylu.
SiN byl unikátní bezkonkurenční interkativitou s prostředím. Ať už šlo o hackování počítáčů, kamer, řízení vysokozdvižného vozíků, člunu, či helikoptéry. Zajímavou novinkou byl také větvící s příběh v závislosti na vašich rozhodnutí a také možnost vystřelit protivníkům zbrań z rukou.
Remaster tohle vše představí v proprietárním Kex Enginu od Nightdive. To znamená s HD texturami, rozlišením až 4K, až 144 snímky za vteřinu, anti aliasingem, moderním rozhraním i ovládacím schéma, optimalizovanými úrovněmi, zcela novými texturami, remasterovaným soundtrackem, achievementy a také možností přepínat mezi novým a původním vizuálem. Navíc s příjemným bonusem v podobě datadisku s extra misemi SiN: Wages of Sin.
Příjemnou zprávou pak je, že SiN Reloaded rozjete na všem s procesorem a aspoň nějakou grafikou, takže si budete moci ještě letos zahrát na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 1 i 2.