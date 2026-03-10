zdroj: Nightdive Studios

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

Mistři remasterů si berou na paškál kultovní akci SiN. Vyjde ještě letos

10. 3. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

SiN Reloaded
SiN Reloaded
SiN Reloaded
Galerie

Pamatujete na střílečku SiN z roku 1998? Narativní akce tehdy ždímala Quake II Engin na maximum a byla pokládána za technologický vrchol své doby, byť občas s neobroušenými hranami. Mistři remaků a remasterů z Nightdive letos SiN Reloaded představí novému publiku ve špičkovém remasteru.

Propagačním materiálům tehdy vévodila hlavní záporáčka v podobě nesmyslně hlubokého dekoltu doktorky Elexis Sinclaire. Šéfka megakorporace SinTEK industries, která se v blízké dystopické budoucnosti snaží objevit lék na nesmrtelnost... samozřejmě s hodně extrémními a neetickými pokusy na lidech z ulic. A tak nastal čas popadnout dvojici vysokorážních pistolí a jít si to vyříkat s korporátní ochrakou a mutanty hezky v devadesátkovém stylu.

No One Lives Forever
Novinky
No One Lives Forever zpět na scéně? Nightdive se přes konec Monolithu nevzdává remasteru

SiN byl unikátní bezkonkurenční interkativitou s prostředím. Ať už šlo o hackování počítáčů, kamer, řízení vysokozdvižného vozíků, člunu, či helikoptéry. Zajímavou novinkou byl také větvící s příběh v závislosti na vašich rozhodnutí a také možnost vystřelit protivníkům zbrań z rukou.

Remaster tohle vše představí v proprietárním Kex Enginu od Nightdive. To znamená s HD texturami, rozlišením až 4K, až 144 snímky za vteřinu, anti aliasingem, moderním rozhraním i ovládacím schéma, optimalizovanými úrovněmi, zcela novými texturami, remasterovaným soundtrackem, achievementy a také možností přepínat mezi novým a původním vizuálem. Navíc s příjemným bonusem v podobě datadisku s extra misemi SiN: Wages of Sin.

Příjemnou zprávou pak je, že SiN Reloaded rozjete na všem s procesorem a aspoň nějakou grafikou, takže si budete moci ještě letos zahrát na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 1 i 2.

Smarty.cz
Tagy:
akční FPS remaster
Zdroje:
Nightdive Studios
Hry:
SiN Reloaded
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze

Nejnovější články