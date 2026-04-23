Mistři návykových her pracují rovnou na patnácti projektech

Studio Poncle udělalo pořádný kráter do světa videoher se svým megahitem Vampire Survivors a v těchto dnech svůj post na špici mistrů návykových her ještě potvrdili novou turbo karetkou Vampire Crawlers. Studio očividně nechce usnout na vavřínech a naopak pořádně šlapou na plyn. Firma oznámila výrazné rozšíření, otevírá nové pobočky v Japonsku a Itálii a hlásí rozpracovaných rovnou patnáct projektů. Ano, čtete správně.
Informaci prozradil strategický šéf studia Matteo Sapio během londýnského herního festivalu (děkujeme The Game Business), kde mimo jiné padlo i nové číslo k samotným Vampire Survivors. Hra už podle něj překonala hranici 27 milionů hráčů, a právě tenhle úspěch dává Poncle prostor pustit se do větších plánů.
Z patnácti připravovaných projektů mají být dva úplně nové značky, zatímco další budou vznikat jako variace na zavedený styl Vampire Survivors, jen zasazené do jiných univerz. Některé z nich si Poncle řeší samo, na jiných spolupracuje s externími studii.
Na chvíli ale brzdí vydavatelské ambice. Značka Poncle Presents, pod kterou vyšly hry jako Kill the Brickman nebo Beserk or Die, se teď ukládá k ledu. Sapio přiznává, že šlo hlavně o snahu pomoct menším a podivnějším projektům, které by jinak možná neměly šanci vzniknout, jenže studio zjistilo, že jim nedokáže dát takovou podporu, jakou by potřebovaly. Vydávání cizích her tak zatím ustupuje do pozadí, i když se k němu firma chce časem vrátit.
Otevření nových studií v Japonsku a Itálii je pro britskou společnost dalším velkým krokem. V případě Japonska hrála roli nejen exotika, ale hlavně praktikálie. Tamní partneři podle Sapioa raději jednají s domácí firmou, v japonštině a podle místních pravidel. Vedle toho ale Poncle zjevně vidí velký potenciál i v tamním talentu, stejně jako v Itálii.
Po úspěchu samotného Vampire Survivors a snad i novinky Vampire Crawlers, která se vyšvihla mezi nejprodávanější tituly na Steamu, tak působí Poncle jako studio, které se z jednoho překvapivého hitu snaží vyrůst v mnohem většího hráče.