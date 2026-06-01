Míří třetí datadisk pro Zaklínače 3 skutečně do Cidarisu? Naznačuje to rešerše dalšího fanouška

Oficiální potvrzení třetího velkého rozšíření Songs of the Past pro třetího Zaklínače odstartovalo kolotoč domněnek a investigativní práce mezi fanoušky, kteří se o novém obsahu snaží dozvědět víc ještě před podrobnějším odhalením. Jelikož je zatím dostupný jediný oficiální obrázek, dalo by se čekat, že se z něho moc nezjistí. Nakonec je ale opak pravdou.
O různých teoriích jste se mohli dočíst už před víkendem, nicméně od té doby se zase o kus posunuly. Nadšenec s přezdívkou Neon Knight se pustil do vlastního vyšetřování, z něhož vyplývá několik zajímavých informací, kdy nadále potvrzuje některé předchozí domněnky ohledně směřování dalšího dobrodružství.
Zaměřil se na třetí meč, který Geralt na doprovodném obrázku drží v ruce. Ohledně něho se spekulovalo, že jde o meč pro Ciri, který bude používat v Zaklínači 4. Na základě bádání Neon Knighta to ale vypadá, že meč už moc dobře známe z minulosti. Vydedukoval, že by mělo jít o Melltith, tedy jeden z mečů, který ve trojce už nyní najdete.
Ačkoliv mu chybí pozlacení, všechny ostatní prvky odpovídají, a to včetně květinové hlavice, která je jedním z nejdůležitějších detailů. Jde o typický elfský design, jenž najdete na pěti dalších elfských mečích ve hře. Tím se posilují spekulace o tom, že by se Songs of the Past mělo odehrávat ve městě a regionu Cidaris, jež bylo postavené na troskách elfského sídla a nachází se na západ od Velenu.
Tuto spojitost s elfy navíc potvrzuje svátek Belleteyn, které studio připomínalo speciální ilustrací (v náhledu) už začátkem května a nyní potvrdilo, že je spojená s novým dodatkem. Májová noc v předvečer května je významnou událostí spjatou s Geraltem, Yennefer i Ciri, přičemž je součástí elfího kalendáře ve zdejší mytologii. Elfové totiž dělí rok na osm částí, kdy Belleteyn je jednou z nich.
Ostatně spojení se lze dopídit i mezi zmíněnou ilustrací a oficiální fotkou k novému rozšíření. Pokud se na ilustraci podíváte nad Geraltovo levé rameno, všimnete si tvaru podobného ruce s drápy, která jasně připomíná ruku stromového monstra z obrázku pro Songs of the Past. Zároveň se čím dál více věří, že nejde o novou variantu Lešije, nýbrž o „dubová“ monstra ze čtvrtého knižního dílu Věž vlaštovky, která se objevila i v Gwintu.
No a jelikož na ilustraci vidíme i Marigolda a název dodatku přímo odkazuje na písně, existuje určitá pravděpodobnost, že se rozšíření bude do velké míry točit kolem oblíbeného barda, jehož podstatná část rodiny pochází právě z Cidarisu. Stále jde ale o spekulace a na potvrzení si ještě budete muset chvíli počkat. Tak proč si nezkrátit čekání dalším průchodem základu nebo předchozích rozšíření Srdce z kamene a O víně a krvi?