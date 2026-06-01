Míří třetí datadisk pro Zaklínače 3 skutečně do Cidarisu? Naznačuje to rešerše dalšího fanouška
1. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Oficiální potvrzení třetího velkého rozšíření Songs of the Past pro třetího Zaklínače odstartovalo kolotoč domněnek a investigativní práce mezi fanoušky, kteří se o novém obsahu snaží dozvědět víc ještě před podrobnějším odhalením. Jelikož je zatím dostupný jediný oficiální obrázek, dalo by se čekat, že se z něho moc nezjistí. Nakonec je ale opak pravdou.

O různých teoriích jste se mohli dočíst už před víkendem, nicméně od té doby se zase o kus posunuly. Nadšenec s přezdívkou Neon Knight se pustil do vlastního vyšetřování, z něhož vyplývá několik zajímavých informací, kdy nadále potvrzuje některé předchozí domněnky ohledně směřování dalšího dobrodružství.

Zaměřil se na třetí meč, který Geralt na doprovodném obrázku drží v ruce. Ohledně něho se spekulovalo, že jde o meč pro Ciri, který bude používat v Zaklínači 4. Na základě bádání Neon Knighta to ale vypadá, že meč už moc dobře známe z minulosti. Vydedukoval, že by mělo jít o Melltith, tedy jeden z mečů, který ve trojce už nyní najdete.

Ačkoliv mu chybí pozlacení, všechny ostatní prvky odpovídají, a to včetně květinové hlavice, která je jedním z nejdůležitějších detailů. Jde o typický elfský design, jenž najdete na pěti dalších elfských mečích ve hře. Tím se posilují spekulace o tom, že by se Songs of the Past mělo odehrávat ve městě a regionu Cidaris, jež bylo postavené na troskách elfského sídla a nachází se na západ od Velenu.

Tuto spojitost s elfy navíc potvrzuje svátek Belleteyn, které studio připomínalo speciální ilustrací (v náhledu) už začátkem května a nyní potvrdilo, že je spojená s novým dodatkem. Májová noc v předvečer května je významnou událostí spjatou s Geraltem, Yennefer i Ciri, přičemž je součástí elfího kalendáře ve zdejší mytologii. Elfové totiž dělí rok na osm částí, kdy Belleteyn je jednou z nich.

Co víme o rozšíření Songs of the Past pro Zaklínače 3

Ostatně spojení se lze dopídit i mezi zmíněnou ilustrací a oficiální fotkou k novému rozšíření. Pokud se na ilustraci podíváte nad Geraltovo levé rameno, všimnete si tvaru podobného ruce s drápy, která jasně připomíná ruku stromového monstra z obrázku pro Songs of the Past. Zároveň se čím dál více věří, že nejde o novou variantu Lešije, nýbrž o „dubová“ monstra ze čtvrtého knižního dílu Věž vlaštovky, která se objevila i v Gwintu.

No a jelikož na ilustraci vidíme i Marigolda a název dodatku přímo odkazuje na písně, existuje určitá pravděpodobnost, že se rozšíření bude do velké míry točit kolem oblíbeného barda, jehož podstatná část rodiny pochází právě z Cidarisu. Stále jde ale o spekulace a na potvrzení si ještě budete muset chvíli počkat. Tak proč si nezkrátit čekání dalším průchodem základu nebo předchozích rozšíření Srdce z kamene a O víně a krvi?

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
