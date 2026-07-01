Miliardový úspěch s vládní pomocí. Vývojáři Pokémon TCG Pocket dostali obří dotaci, v Japonsku to vře

Mobilní hit Pokémon TCG Pocket rozhodně nepatří mezi malé, nenápadné projekty, které by živořily na okraji zájmu. Přesto se japonská vláda rozhodla podpořit jeho vývojářské studio DeNA dotací ve výši 1,5 miliardy jenů, což v přepočtu činí přibližně 230 milionů korun. Vstřícný krok však v zemi vycházejícího slunce okamžitě rozpoutal vcelku ostrou debatu o tom, zda úspěšné soukromé studio takto masivní finanční podporu z veřejných peněz vůbec potřebuje.
Jak informoval server Automaton, finanční prostředky studiu poskytlo tamní Ministerstvo ekonomiky, obchodu a průmyslu v rámci státního programu IP360. Vládní fond původně vznikl s ušlechtilým záměrem podporovat vznik nového domácího duševního vlastnictví a nakopnout japonský zábavní průmysl.
Kritici okamžitě upozornili na zjevný paradox, protože značka Pokémon není ani nová, ani malá a pomoc státu v žádném případě nepotřebuje. Ačkoliv studio DeNA funguje samostatně a není přímou součástí konglomerátu The Pokémon Company, jeho vazby na zábavního giganta jsou velmi úzké. Mateřská společnost Pokémonů totiž drží více než třetinový podíl ve specializované divizi DeNA Digital Production, jež byla v loňském roce přejmenována na Pokemon Card D Studio.
Rozhodnutí ministerstva vyvolalo obrovskou vlnu nevole na sociálních sítích, zejména na platformě X. Mnoho japonských občanů vyjadřuje frustraci nad tím, že stát raději sype peníze do prosperujících soukromých firem, zatímco jinde drasticky škrtá. „Tohle dělají v době, kdy se snižují rozpočty pro veřejná muzea a umělecké galerie. Pokud se mobilní hry od DeNA skutečně budou prodávat, co z toho budeme mít my? Je to jen soukromá společnost, která akorát získá ještě větší zisk,“ bouří se uživatel s přezdívkou momotro018.
Veřejnost v diskuzích opakovaně poukazuje na to, že stát selhává ve vyhledávání a systematickém pěstování nových talentů. Japonští vývojáři pak dodávají, že pro nezávislé tvůrce nebo jednotlivce je v podstatě nemožné získat jakékoliv smysluplné financování na vlastní tvorbu.
Při podobných žádostech pak naráží na tvrdou byrokracii a argumenty, že v případě neúspěchu projektu nebudou schopní plnit své závazky. Zatímco obří korporace bezpečně inkasují stomilionové dotace, skutečná herní avantgarda zůstává na suchu. Státní příspěvek mají vedle tvůrců mobilních karetních Pokémonů obdržet i další velká japonská vydavatelství jako Square Enix, Konami, Sega nebo Arc System Works.