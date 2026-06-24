Miliardová zábava, nebo studená sprcha? Analytici tipují, kolik bude stát Grand Theft Auto VI

Napětí a očekávání spojená s vydáním Grand Theft Auto VI by se dala krájet. Rockstar teprve před pár dny odhalil oficiální obal hry prostřednictvím krátkého videa, které na YouTube okamžitě nasbíralo přes 10 milionů zhlédnutí, a zítra plánuje spustit předobjednávky. Samotné vydání je pak naplánováné na 19. listopad. S blížícím se začátkem prodejů však herním světem pořád hýbe zásadní otázka: Kolik vlastně bude kousek popkulturního kolosu stát? Posunou vydavatelé z Take-Two herní cenovky do dosud neprobádaných výšin?
Spekulace o ceně přiživila chyba portugalské pobočky řetězce Fnac, který předčasně zveřejnil tři cenovky pro různé edice GTA VI. Standardní verzi nacenil na 90 eur (zhruba 2 250 Kč), deluxe edici na 120 eur (přibližně 3 000 Kč) a sběratelskou edici na 200 eur (kolem 5 000 Kč). Ačkoliv obchod tyto částky později označil za pouhé odhady, naznačil tím směr, jak uvažují samotní prodejci. Ostatně, částky přesahující hranici dvou tisíc korun nejsou v dnešním herním průmyslu nereálné, což pravidelně dokazuje například Nintendo.
Analytici se shodují, že v případě GTA VI je možné prakticky cokoliv. Podle Mata Piscatelly z analytické společnosti Circana jsou takto vysoké částky zcela možné a představitelné, protože Rockstar a Take-Two mají na trhu tak výsadní postavení, že si mohou dovolit s cenou experimentovat. Šéf vydavatelství Take-Two Strauss Zelnick sice už dříve prohlásil, že jejich cílem je účtovat podstatně méně, než jakou hodnotu produkt přináší, aby byla cena pro hráče férová, konkrétní číslo ale neřekl.
Nabízí se otázka, zda jsou kupříkladu američtí hráči v době přetrvávající ekonomické krize ochotní takto vysokou cenu akceptovat. Chris Dring z portálu The Game Business připomíná případ The Outer Worlds 2, které původně koketovaly s cenovkou 80 dolarů, ale po vlně nevole musely rychle zlevnit na standardních 70 dolarů. Zároveň však dodává, že GTA VI není jako ostatní hry.
„Fanoušci moc dobře vědí, jakou hodnotu jim série GTA nabízí. Je to titul, který jim vydrží roky, a pro spoustu lidí tak bude vyšší investice naprosto ospravedlnitelná,“ tvrdí Dring. Podle něj navíc levnější základní verze může posloužit jako ideální lákadlo pro nákup zdražující aktuální generace konzolí, kvůli kterým jsou lidé ochotni sáhnout hlouběji do kapsy.
Rhys Elliott, hlavní analytik společnosti Alinea Analytics, se domnívá, že prolomení hranice 100 eur za základní verzi hry by bylo ze strany Rockstaru sice proveditelné, ale z dlouhodobého hlediska vlastně hloupé. „Očekávám, že se základní edice bude prodávat za standardních 80 až 90 eur,“ odhaduje Elliott.
Skutečnou dojnou kravičkou totiž pro vydavatele nebudou prodeje hry, ale chystaný multiplayerový režim GTA Online, který po vzoru předchozího dílu (jenž prodal neuvěřitelných 225 milionů kopií) bude generovat zisky příštích deset a více let. „Šponovat základní cenu a tím snížit počty hráčů na startu by znamenalo zbytečně si přiškrtit přítok lidí do online režimu, který pak tiskne peníze další dekádu,“ vysvětluje analytik.
Největší počáteční žně tak podle expertů zajistí dražší edice určené pro ty nejvěrnější fanoušky. Piers Harding-Rolls z Ampere Analysis soudí, že nejzajímavější bude takzvaná střední třída edic. Take-Two do ní pravděpodobně zabalí bonus v podobě přednostního přístupu ke hře o několik dní dříve, za což jsou nedočkaví hráči běžně zvyklí připlácet několik stovek korun. Základní verze tak nejspíše zůstane finančně dostupná masám, zatímco vyšší marže pokryjí nadstandardní balíčky.
Bez ohledu na finální cenovku nás v listopadu čeká milník herní historie. Jak ostatně říká Dring, nepůjde jen o největší herní launch v dějinách, ale dost možná o „popkulturní událost století“.