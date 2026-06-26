Microsoft zase zdražuje Xbox a zvěstuje velké propouštění ve svých studiích

Přetrvávající krize a omezená dostupnost počítačových komponent přináší další „oběť“. Po nedávném zdražení PlayStationu 5, Nintenda Switch 2 i Steam Decku přichází opět řada na zelený tým, který v USA povážlivě zvyšuje cenu všech konzolí z aktuální generace, zatímco v rámci restrukturalizace pod novou šéfkou Ashou Sharmou setrvale zeštíhluje své stavy.
Nové ceny představují velký skok. Většina typů konzole zdražila o 150 amerických dolarů. Xbox Series S v 1TB verzi tak vyjde místo dosavadních 449 dolarů na 599 dolarů, Xbox Series X v 1TB variantě místo 649 na 799 dolarů a digitální verze silnější konzole na 749 dolarů. Nejmenší zdražení se týká Xboxu Series S s 512GB paměti, který podražil o 100 dolarů na 499. Nové ceny začnou platit 1. srpna, přičemž firma se rozhodla kompletně přestat vyrábět verzi s 2TB úložištěm.
Pokud bych tedy měl predikovat nové české ceny, za Xbox Series S s menší kapacitou po vyprodání aktuálních skladových zásob zaplatíte 12 490 korun, za ten s 1TB diskem potom kolem 15 190 korun. Silnější bratříček pak s velkou pravděpodobností překročí hranici 20 tisíc korun. Dnes se tak už jen těžko věří, že konzole v tuzemsku startovaly na 7 999, potažmo 13 499 korunách.
„Doufali jsme, že další zvýšení cen nebude nutné a posledních několik měsíců jsme s dodavateli hledali možné alternativy. Bohužel se ceny úložných zařízení a pamětí pro herní konzole zvýšily více než 2,5krát a do podzimu 2027 očekáváme další zdvojnásobení,“ vysvětluje Microsoft v oznámení.
Mezitím firma stále prochází náročnou restrukturalizací, kdy se snaží znovu najít svou identitu, ale také peníze. V poslední době se tak hlasitě mluvilo o dalším propouštění: Damoklův meč aktuálně visí například nad Ninja Theory, které podle všeho Microsoft hodlá zavřít, přestože teprve před několika týdny oznámilo pokračování ságy Senua.
Nyní se zvěsti víceméně potvrzují, jelikož desítky vývojářů z Compulsion Games, kteří v minulém roce vydali povedené South of Midnight, otevřeně hledají nové pozice. Herní novinář Jason Schreier tvrdí, že jde o impuls od vedení studia, které dalo svým zaměstnancům svolení, aby si hledali novou prací, protože o ni téměř jistě přijdou.
Jde tedy o jasnou předzvěst dalších velkých změn, které se kromě Ninja Theory a Compulsion Games pravděpodobně dotknou rovněž osazenstva studia Double Fine. Vše má jít ruku v ruce s aktuálním „restartem“ značky, o nějž se pokouší nová generální ředitelka Asha Sharma a obchodní ředitel Matt Booty.