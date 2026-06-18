Microsoft oznámil Senuu, i když věděl, že chce studio zavřít
zdroj: Ninja Theory

Microsoft oznámil Senuu, i když věděl, že chce studio zavřít

PC Xbox Series

18. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Senua
Senua
Senua
Galerie

Nad krkavicí studia Ninja Theory visí meč, který třímá nemilosrdná paže Microsoftu. Teprve minulý týden vývojáři oznámili pokračování ságy Senua, jen abychom se záhy dozvěděli, že studio hodlají zavřít. Podle zjistění serveru Game File a novináře Stephena Totila mělo vedení Microsoftu rozhodnout o budoucnosti studia ještě před letošní prezentací Xbox Games Showcase, na které byl nový projekt představený.

Senua
Novinky
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Pokud jsou informace správné, oznámení hry nemělo být primárně určeno hráčům, ale potenciálním investorům a zájemcům o převzetí studia. Podle zdrojů obeznámených se situací Microsoft počítal s tím, že čerstvě oznámený projekt zvýší atraktivitu Ninja Theory v očích případných kupců. Firma totiž údajně zvažuje buď osamostatnění studia, nebo jeho úplné uzavření v rámci probíhající restrukturalizace Xboxu.

Není ale jasné, zda o tomto plánu vědělo samotné vedení Ninja Theory. Pokud ne, vyvolává to další otázky ohledně komunikace uvnitř Xboxu a vztahu mezi Microsoftem a jeho vývojářskými týmy. Studio přitom patří mezi nejrespektovanější týmy v portfoliu Xboxu. Komerční výsledky však měly být dlouhodobě slabší než byla očekávání Microsoftu.

Podle analytiků jsou nyní nejvíce ohrožena právě studia, která sice vytvářejí kriticky uznávané hry, ale nepřinášejí dostatečně vysoké finanční výsledky. Vedle Ninja Theory se v posledních dnech objevily informace o problémech studií Compulsion Games, Arkane a Double Fine Productions, zatímco vedení Xboxu opustilo několik vysokých manažerů a vysoce postavených hlav studií jako byl například šéf Treyarchu, Mark Gordon.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft byznys severská mytologie akční adventura
Zdroje:
Stephen Totilo, Game File
Hry:
Senua
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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