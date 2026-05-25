Microsoft konečně vyřešil poslední bitvu k akvizici Activisionu. Žaloba měla pomoci Embraceru

Když Microsoft v roce 2022 koupil Activision Blizzard, šlo o obrovský obchod, který dokonce zastínil i dosavadní rekordní akvizici ZeniMaxu z roku 2020. Nejen vzhledem k obavám z monopolizace se obchod několika stranám nelíbil, mezi nimi mimo jiné švédskému penzijnímu fondu Sjunde AP-Fonden, který na Microsoft v témže roce podal žalobu. K jejímu rozhřešení jsme se nakonec dobrali až nyní.
Agentura Reuters informovala, že Microsoft souhlasil s mimosoudním vyrovnáním ve výši 250 milionů dolarů (5,2 miliardy korun). Tím konečně došel do konce poměrně kontroverzní spor, který dnes už bývalý generální ředitel Activisionu Bobby Kotick označil za výpomoc konkurenci.
Celý spor totiž začal nařčením fondu, že akvizici uspěchal přímo Kotick, aby se vyhnul negativním dopadům zpráv o sexuálním obtěžování ve firmě a ochránil si tak vlastní ohromnou odměnu plynoucí z této transakce. Na to nicméně Kotick reagoval vlastní protižalobou, kde tvrdil, že celá žaloba proti jeho osobě měla primárně pomoci švédskému Embraceru k posílení postavení na kalifornském trhu.
Embracer v reakci tehdy uvedl, že je tímto tvrzením sice poctěný, nicméně ho logicky popřel. Švédský holding tvrdil, že rozhodně nepotřebuje právní pomoc od podobného fondu, aby mohli konkurovat Activisionu. Dnes už takové tvrzení možná úplně neplatí, ale jelikož hlavní část soudní pře proběhla ještě před kolapsem Embraceru a velkým propouštěním v rámci optimalizace, naopak byl tehdy v plné síle a také nakupoval společnosti po hrstech.
Tak či onak je nakonec jedno, kde byla pravda, jelikož mimosoudní vyrovnání znamená konec sporu, včetně zmíněné protižaloby. A i když 250 milionů dolarů zní jako ohromná částka, jde ani ne o 0,36 % částky, za kterou si Microsoft Activision Blizzard před čtyřmi lety pořídil.
Kotick se loni vyjádřil i ke zmíněné kauze ohledně sexuálního obtěžování na svém bývalém pracovišti, obvinění jsou podle něj zcestná a falešná. Žaloby od několika vládních orgánů měla údajně záměrně naplánovat odborová organizace, aby posílila své řady. Zároveň za lživou označil i petici podepsanou asi 1 300 zaměstnanci Activisionu Blizzard, která požadovala jeho odvolání z funkce generálního ředitele.